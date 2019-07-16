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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2742274327442745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:22

  mihasik написав:Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.

а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:39

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав:
  stas_rst написав:
  vollena71 написав:термінал не дасть провести суму понад 308,81

Дякую. А онлайн-покупка ? забув уточнити у попередньому пості ...

Тоже не даст. У Вас все что выше 308,81 находится в блоке. Заблокированную сумму невозможно использовать для инициации новых оплат. До разблокировки
Дякую :) і коротко, якщо можна :) за яких вищеописаних умов я можу попасти на ТО ? Цього так і не розумію із системою затриманих списань.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:46

  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.

а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?
Акция типа "приведи друга",а подробности несколько дней назад ветку отсмотреть.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:03

  Дядя Дима написав:
  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.

а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?
Акция типа "приведи друга",а подробности несколько дней назад ветку отсмотреть.

нашел обсуждение, только там не указан сам механизм и сроки ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:51

  stas_rst написав:
Flamingo написав:
  stas_rst написав:Дякую. А онлайн-покупка ? забув уточнити у попередньому пості ...

Тоже не даст. У Вас все что выше 308,81 находится в блоке. Заблокированную сумму невозможно использовать для инициации новых оплат. До разблокировки
Дякую :) і коротко, якщо можна :) за яких вищеописаних умов я можу попасти на ТО ? Цього так і не розумію із системою затриманих списань.

При вашей схеме - скорее всего никак. У Вас ведь не Виика (там есть фишка с теховером) и Вы ведь я так понимаю вначале тратите в торговле, потом ждете проведения по счету, а затем погашаете кред.лим. со Сбера и опять тратите. При этой схеме теховер не появится ну никак. Теховер может у вас может произойти лишь теоретически если Вы пополните карту скажем не со сбера, а по р2р с того же Мони и следующая после этого покупка проведется по карт.счету раньше чем реально поступят деньги с Мони (пройдет поступление денег по карт.счету). Или если Вы, извините - сдуру вместо покупки вдруг решите после проведения р2р сразу снять нал (из общения с Вами я понимаю что этого не произойдет, но я как бы просто поясняю ради примера :) ). То есть другими словами теховер возникнет лишь в случае если проводка по счету по поступлению денег по какой-то из причин проведется по карт.счету позже чем проводка по списанию траты и при этом кредитный лимит будет исчерпан.
Не коротко, но как-то так... :)
Flamingo
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