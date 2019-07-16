Додано: Вів 16 лип, 2019 21:51

stas_rst написав: Flamingo написав: stas_rst написав: Дякую. А онлайн-покупка ? забув уточнити у попередньому пості ... Дякую. А онлайн-покупка ? забув уточнити у попередньому пості ...

Тоже не даст. У Вас все что выше 308,81 находится в блоке. Заблокированную сумму невозможно использовать для инициации новых оплат. До разблокировки Тоже не даст. У Вас все что выше 308,81 находится в блоке. Заблокированную сумму невозможно использовать для инициации новых оплат. До разблокировки Дякую і коротко, якщо можна за яких вищеописаних умов я можу попасти на ТО ? Цього так і не розумію із системою затриманих списань. Дякуюі коротко, якщо можназа яких вищеописаних умов я можу попасти на ТО ? Цього так і не розумію із системою затриманих списань.

При вашей схеме - скорее всего никак. У Вас ведь не Виика (там есть фишка с теховером) и Вы ведь я так понимаю вначале тратите в торговле, потом ждете проведения по счету, а затем погашаете кред.лим. со Сбера и опять тратите. При этой схеме теховер не появится ну никак. Теховер может у вас может произойти лишь теоретически если Вы пополните карту скажем не со сбера, а по р2р с того же Мони и следующая после этого покупка проведется по карт.счету раньше чем реально поступят деньги с Мони (пройдет поступление денег по карт.счету). Или если Вы, извините - сдуру вместо покупки вдруг решите после проведения р2р сразу снять нал (из общения с Вами я понимаю что этого не произойдет, но я как бы просто поясняю ради примера). То есть другими словами теховер возникнет лишь в случае если проводка по счету по поступлению денег по какой-то из причин проведется по карт.счету позже чем проводка по списанию траты и при этом кредитный лимит будет исчерпан.Не коротко, но как-то так...