а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:22
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:39
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую і коротко, якщо можна за яких вищеописаних умов я можу попасти на ТО ? Цього так і не розумію із системою затриманих списань.
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:46
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:03
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:51
При вашей схеме - скорее всего никак. У Вас ведь не Виика (там есть фишка с теховером) и Вы ведь я так понимаю вначале тратите в торговле, потом ждете проведения по счету, а затем погашаете кред.лим. со Сбера и опять тратите. При этой схеме теховер не появится ну никак. Теховер может у вас может произойти лишь теоретически если Вы пополните карту скажем не со сбера, а по р2р с того же Мони и следующая после этого покупка проведется по карт.счету раньше чем реально поступят деньги с Мони (пройдет поступление денег по карт.счету). Или если Вы, извините - сдуру вместо покупки вдруг решите после проведения р2р сразу снять нал (из общения с Вами я понимаю что этого не произойдет, но я как бы просто поясняю ради примера ). То есть другими словами теховер возникнет лишь в случае если проводка по счету по поступлению денег по какой-то из причин проведется по карт.счету позже чем проводка по списанию траты и при этом кредитный лимит будет исчерпан.
Не коротко, но как-то так...
Додано: Вів 16 лип, 2019 23:30
Re: ТАСКОМБАНК
Щиро вдячний, Flamingo. Коли ми сержанту в учебці пояснювали свої провтики словами "та я сдуру", він нам казав - "сдуру можна "щось" зламати" то була одна з наук на все життя тому Ви абсолютно праві у Ваших висновках і це ще одна причина моїх запитань, щоб не було саме так
Щодо механізму Ви теж праві, однак останні 3 рази я поповнював через пімпу з моно, оскільки попередньо з Ощадного рахунку йшло дуже довго і я про це також тоді питав. Через пімпу залітає дуже швидко і саме по рахунку, а не по видимому в тас2ю балансу картки.
Поки буду мучити ту "юліну" тисячу, ніяк не виберусь заяву на підвищення написати у відділення (так сказали на ГЛ ).
Ще раз дякую за науку і детальні інструкції "для чайників". Дуже корисно, оскільки Вас читають й інші "діти лейтенанта Шмідта"
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