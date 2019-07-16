stas_rst написав:Дякую. А онлайн-покупка ? забув уточнити у попередньому пості ...
Тоже не даст. У Вас все что выше 308,81 находится в блоке. Заблокированную сумму невозможно использовать для инициации новых оплат. До разблокировки
Дякую і коротко, якщо можна за яких вищеописаних умов я можу попасти на ТО ? Цього так і не розумію із системою затриманих списань.
При вашей схеме - скорее всего никак. У Вас ведь не Виика (там есть фишка с теховером) и Вы ведь я так понимаю вначале тратите в торговле, потом ждете проведения по счету, а затем погашаете кред.лим. со Сбера и опять тратите. При этой схеме теховер не появится ну никак. Теховер может у вас может произойти лишь теоретически если Вы пополните карту скажем не со сбера, а по р2р с того же Мони и следующая после этого покупка проведется по карт.счету раньше чем реально поступят деньги с Мони (пройдет поступление денег по карт.счету). Или если Вы, извините - сдуру вместо покупки вдруг решите после проведения р2р сразу снять нал (из общения с Вами я понимаю что этого не произойдет, но я как бы просто поясняю ради примера ). То есть другими словами теховер возникнет лишь в случае если проводка по счету по поступлению денег по какой-то из причин проведется по карт.счету позже чем проводка по списанию траты и при этом кредитный лимит будет исчерпан. Не коротко, но как-то так...
Flamingo написав:Теховер может у вас может произойти лишь теоретически если Вы пополните карту скажем не со сбера, а по р2р с того же Мони и следующая после этого покупка проведется по карт.счету раньше чем реально поступят деньги с Мони (пройдет поступление денег по карт.счету). Или если Вы, извините - сдуру вместо покупки вдруг решите после проведения р2р сразу снять нал (из общения с Вами я понимаю что этого не произойдет, но я как бы просто поясняю ради примера ).
Щиро вдячний, Flamingo. Коли ми сержанту в учебці пояснювали свої провтики словами "та я сдуру", він нам казав - "сдуру можна "щось" зламати" то була одна з наук на все життя тому Ви абсолютно праві у Ваших висновках і це ще одна причина моїх запитань, щоб не було саме так Щодо механізму Ви теж праві, однак останні 3 рази я поповнював через пімпу з моно, оскільки попередньо з Ощадного рахунку йшло дуже довго і я про це також тоді питав. Через пімпу залітає дуже швидко і саме по рахунку, а не по видимому в тас2ю балансу картки. Поки буду мучити ту "юліну" тисячу, ніяк не виберусь заяву на підвищення написати у відділення (так сказали на ГЛ ). Ще раз дякую за науку і детальні інструкції "для чайників". Дуже корисно, оскільки Вас читають й інші "діти лейтенанта Шмідта"