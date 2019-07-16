Порох тут свідок...а хто обвинувачений...вроді Сергій Леонідович цю господарку купляв?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:35
Порох тут свідок...а хто обвинувачений...вроді Сергій Леонідович цю господарку купляв?
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:36
Re: ТАСКОМБАНК
По Б5 за "Операції на автозаправочних станціях та у магазинах/супермаркетах" кешбек 2,485%. За "Інші операції покупок в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет" кешбек 1,243%
Первая трата 74,9 грн. Это не супермаркет, поэтому кешбек 1,243% 74,9/100*1,243=0,93107 Тут правильно.
Вторая 185,8 грн. Супермаркет за кредитные. Поэтому 2,485%. 185,8/100*2,485=4,61713 Тут тоже правильно.
Третья тоже супермаркет и тоже кешбек 2,485%.
Все бьётся.
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:03
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:23
Добрый день. Если есть желание оформить Б5 и получить 100 грн кешбека, пишити в личку номер телефона и имя.[/quote]
Вторую можно?[/quote][/quote]
Не уточнял...но думаю если уже есть Б5 с кред лимитом то 100 грн за вторую не дадут...
Знаю при наличии Пудры отказали в выдаче Б5, сказали закройте Пудру тогда дадим Б5...
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25
Re: ТАСКОМБАНК
добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:31
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:31
Вторую можно?[/quote][/quote]
Не уточнял...но думаю если уже есть Б5 с кред лимитом то 100 грн за вторую не дадут...
Знаю при наличии Пудры отказали в выдаче Б5, сказали закройте Пудру тогда дадим Б5...[/quote]
В5 без лимита.
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:32
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:22
Re: ТАСКОМБАНК
Вика +выход через ощадник будет без комиссий
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