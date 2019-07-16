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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2743274427452746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:35

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/17/7221143/
Порох тут свідок...а хто обвинувачений...вроді Сергій Леонідович цю господарку купляв?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:36

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:Слава, у Вас цей вінегрет з другим скріншотом щось зовсім не б'є КБ і суми.

По Б5 за "Операції на автозаправочних станціях та у магазинах/супермаркетах" кешбек 2,485%. За "Інші операції покупок в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет" кешбек 1,243%
Первая трата 74,9 грн. Это не супермаркет, поэтому кешбек 1,243% 74,9/100*1,243=0,93107 Тут правильно.
Вторая 185,8 грн. Супермаркет за кредитные. Поэтому 2,485%. 185,8/100*2,485=4,61713 Тут тоже правильно.
Третья тоже супермаркет и тоже кешбек 2,485%.
Все бьётся.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:03

  isen написав:
  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.

а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?

Добрый день. Если есть желание оформить Б5 и получить 100 грн кешбека, пишити в личку номер телефона и имя.

Вторую можно?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:23

Добрый день. Если есть желание оформить Б5 и получить 100 грн кешбека, пишити в личку номер телефона и имя.[/quote]
Вторую можно?[/quote][/quote]
Не уточнял...но думаю если уже есть Б5 с кред лимитом то 100 грн за вторую не дадут...
Знаю при наличии Пудры отказали в выдаче Б5, сказали закройте Пудру тогда дадим Б5...
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25

Re: ТАСКОМБАНК

добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:31

  vitaliian написав:добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?

если делать с правильными картами то нет( по плативке говорили есть комис)
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:31

  isen написав:Добрый день. Если есть желание оформить Б5 и получить 100 грн кешбека, пишити в личку номер телефона и имя.

Вторую можно?[/quote][/quote]
Не уточнял...но думаю если уже есть Б5 с кред лимитом то 100 грн за вторую не дадут...
Знаю при наличии Пудры отказали в выдаче Б5, сказали закройте Пудру тогда дадим Б5...[/quote]
В5 без лимита.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:32

  vitaliian написав:добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?

Нет. Лучше пользовать валютные В5 либо Виику.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

vitaliian написав:добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?
Вика +выход через ощадник будет без комиссий
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Alex_ki
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