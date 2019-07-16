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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00
Еще такой момент: якобы для активации карты девица загнала туда через банкомат средства клиента, получить их назад ни в банкомате, ни в кассе не удалось. Было предложено посетить отделение завтра.
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allaliu
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