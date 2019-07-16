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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2744274527462747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00

Re: ТАСКОМБАНК

Еще такой момент: якобы для активации карты девица загнала туда через банкомат средства клиента, получить их назад ни в банкомате, ни в кассе не удалось. Было предложено посетить отделение завтра.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:00

  allaliu написав:Еще такой момент: якобы для активации карты девица загнала туда через банкомат средства клиента, получить их назад ни в банкомате, ни в кассе не удалось. Было предложено посетить отделение завтра.

План любой ценой :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:24

  Alex_ki написав:
vitaliian написав:добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?
Вика +выход через ощадник будет без комиссий

А якщо нема Віки?
СЕП на Ощадний -> грн Платівка -> $ Платівка -> $ Ощадний -> каса буде ж без комісій?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:36

  Чорний Ворон написав:
  Alex_ki написав:
vitaliian написав:добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?
Вика +выход через ощадник будет без комиссий

А якщо нема Віки?
СЕП на Ощадний -> грн Платівка -> $ Платівка -> $ Ощадний -> каса буде ж без комісій?

Буде згідно з тарифами - з комісією. Замініть у схемі $Платівку на $В5.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:58

  allaliu написав:Подскажите, пожалуйста, как отключить страховку на Пудре? В отделении сказали только через месяц. Читала,что кто-то зашел в другое отделение и отключил,но у нас в городе оно одно.

Зайдите в это же отделение, скажите что хотите отключить страховку, они распечатают один а4 лист, где будет заява на отключение и номер страховки, подпишите и пусть проводят его в системе. Все. Страховка отключена. Если будут морочить голову - подымайте скандал.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:38

  allaliu написав:Подскажите, пожалуйста, как отключить страховку на Пудре?
У вас є 14 днів, щоб відмовитись від страхівки. Через пару днів навідайтесь у відділення і напишіть заяву на відмову. :wink:
extreme_lviv_ua
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