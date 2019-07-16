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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00
Еще такой момент: якобы для активации карты девица загнала туда через банкомат средства клиента, получить их назад ни в банкомате, ни в кассе не удалось. Было предложено посетить отделение завтра.
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allaliu
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:00
allaliu написав:
Еще такой момент: якобы для активации карты девица загнала туда через банкомат средства клиента, получить их назад ни в банкомате, ни в кассе не удалось. Было предложено посетить отделение завтра.
План любой ценой
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curiousobro
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:24
Alex_ki написав:
vitaliian написав:добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?
Вика +выход через ощадник будет без комиссий
А якщо нема Віки?
СЕП на Ощадний -> грн Платівка -> $ Платівка -> $ Ощадний -> каса буде ж без комісій?
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Чорний Ворон
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:36
Чорний Ворон написав: Alex_ki написав:
vitaliian написав:добрый день, берёт ли ТАС комиссию за онлайн обмен валют?
Вика +выход через ощадник будет без комиссий
А якщо нема Віки?
СЕП на Ощадний -> грн Платівка -> $ Платівка -> $ Ощадний -> каса буде ж без комісій?
Буде згідно з тарифами - з комісією. Замініть у схемі $Платівку на $В5.
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klug
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:58
allaliu написав:
Подскажите, пожалуйста, как отключить страховку на Пудре? В отделении сказали только через месяц. Читала,что кто-то зашел в другое отделение и отключил,но у нас в городе оно одно.
Зайдите в это же отделение, скажите что хотите отключить страховку, они распечатают один а4 лист, где будет заява на отключение и номер страховки, подпишите и пусть проводят его в системе. Все. Страховка отключена. Если будут морочить голову - подымайте скандал.
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Maksi2
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