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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2745274627472748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:42

  Maksi2 написав:mihasik
С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.

Может мы о разных страховках говорим?
Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:47

  mihasik написав:
  Maksi2 написав:mihasik
С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.

Может мы о разных страховках говорим?
Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.

Страхование жизни, хитрым образом подтягивает и вменяет оплату 1% за пользование кредитными средствами на 31-32 день, по факту на 1 число, таким образом меняет грейс период с 55 до 32 дней. Это все указано в договорах страховки мелким шрифтом, если долго читать и долго вдумываться в прочитанное, рассчет на то что никто не станет этого делать. Там написано что: "оплата 1% на 1 число месяца, следующего за тем, в котором вы потратили кредитные средства". Получается что это 32 день...
Отказ от страховки сразу рубит свинорыльство таса на корню )))
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:56

  mihasik написав:
  Maksi2 написав:mihasik
С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.

Может мы о разных страховках говорим?
Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.

Правило хорошего тона, брать с собой распечатанные тарифы и макать в них, если слова расходятся с документом.
В тарифах подробно расписано:
7.1.7. Страховий тариф. В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати.
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