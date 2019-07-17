Может мы о разных страховках говорим?
Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 23:42
Может мы о разных страховках говорим?
Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.
Додано: Сер 17 лип, 2019 23:47
Страхование жизни, хитрым образом подтягивает и вменяет оплату 1% за пользование кредитными средствами на 31-32 день, по факту на 1 число, таким образом меняет грейс период с 55 до 32 дней. Это все указано в договорах страховки мелким шрифтом, если долго читать и долго вдумываться в прочитанное, рассчет на то что никто не станет этого делать. Там написано что: "оплата 1% на 1 число месяца, следующего за тем, в котором вы потратили кредитные средства". Получается что это 32 день...
Отказ от страховки сразу рубит свинорыльство таса на корню )))
Додано: Сер 17 лип, 2019 23:56
Правило хорошего тона, брать с собой распечатанные тарифы и макать в них, если слова расходятся с документом.
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7.1.7. Страховий тариф. В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати.
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