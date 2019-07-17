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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2745274627472748 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 174 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 174 Додано: Сер 17 лип, 2019 23:42 Maksi2 написав: mihasik

С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам. С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.

Может мы о разных страховках говорим?

Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом. Может мы о разных страховках говорим?Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом. mihasik

Повідомлень: 769 З нами з: 26.10.11 Подякував: 18 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 23:47 mihasik написав: Maksi2 написав: mihasik

С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам. С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.

Может мы о разных страховках говорим?

Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом. Может мы о разных страховках говорим?Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.

Страхование жизни, хитрым образом подтягивает и вменяет оплату 1% за пользование кредитными средствами на 31-32 день, по факту на 1 число, таким образом меняет грейс период с 55 до 32 дней. Это все указано в договорах страховки мелким шрифтом, если долго читать и долго вдумываться в прочитанное, рассчет на то что никто не станет этого делать. Там написано что: "оплата 1% на 1 число месяца, следующего за тем, в котором вы потратили кредитные средства". Получается что это 32 день...

Отказ от страховки сразу рубит свинорыльство таса на корню ))) Страхование жизни, хитрым образом подтягивает и вменяет оплату 1% за пользование кредитными средствами на 31-32 день, по факту на 1 число, таким образом меняет грейс период с 55 до 32 дней. Это все указано в договорах страховки мелким шрифтом, если долго читать и долго вдумываться в прочитанное, рассчет на то что никто не станет этого делать. Там написано что: "оплата 1% на 1 число месяца, следующего за тем, в котором вы потратили кредитные средства". Получается что это 32 день...Отказ от страховки сразу рубит свинорыльство таса на корню ))) Maksi2 Повідомлень: 16 З нами з: 18.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 23:56 mihasik написав: Maksi2 написав: mihasik

С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам. С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.

Может мы о разных страховках говорим?

Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом. Может мы о разных страховках говорим?Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.

Правило хорошего тона, брать с собой распечатанные тарифы и макать в них, если слова расходятся с документом.

В тарифах подробно расписано:

7.1.7. Страховий тариф. В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати. Правило хорошего тона, брать с собой распечатанные тарифы и макать в них, если слова расходятся с документом.подробно расписано:7.1.7. Страховий тариф. В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати. Bosstone Повідомлень: 1141 З нами з: 21.04.10 Подякував: 577 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 01:29 mihasik написав: Мне сказали Мне сказали

и Вы поверили? и Вы поверили? ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима uaprofi

Повідомлень: 2713 З нами з: 21.04.11 Подякував: 432 раз. Подякували: 286 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 2745274627472748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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