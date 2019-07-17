Maksi2 написав:mihasik С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.
Может мы о разных страховках говорим? Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.
Maksi2 написав:mihasik С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.
Может мы о разных страховках говорим? Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.
Страхование жизни, хитрым образом подтягивает и вменяет оплату 1% за пользование кредитными средствами на 31-32 день, по факту на 1 число, таким образом меняет грейс период с 55 до 32 дней. Это все указано в договорах страховки мелким шрифтом, если долго читать и долго вдумываться в прочитанное, рассчет на то что никто не станет этого делать. Там написано что: "оплата 1% на 1 число месяца, следующего за тем, в котором вы потратили кредитные средства". Получается что это 32 день... Отказ от страховки сразу рубит свинорыльство таса на корню )))
Maksi2 написав:mihasik С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.
Может мы о разных страховках говорим? Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.
Правило хорошего тона, брать с собой распечатанные тарифы и макать в них, если слова расходятся с документом. В тарифах подробно расписано: 7.1.7. Страховий тариф. В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати.
mihasik написав:Оставлю на конец мес.мин.остаток,понаблюдаю.
Ещё раз. Там 1% страха считают от наибольшей суммы задолженности в течение всего месяца, а не от остатка задолженности на конец месяца Советую за 2нед. до конца мес (ну вот сейчас уже) написать заяву в отд-и об отказе от страха, они могут бурчать, шо 10дн будет заява рассматриваться. Сделайте фотокопию писульки, если таки не смогут её нормально зарегить.
mihasik написав:Оставлю на конец мес.мин.остаток,понаблюдаю.
Ещё раз. Там 1% страха считают от наибольшей суммы задолженности в течение всего месяца, а не от остатка задолженности на конец месяца Советую за 2нед. до конца мес (ну вот сейчас уже) написать заяву в отд-и об отказе от страха, они могут бурчать, шо 10дн будет заява рассматриваться. Сделайте фотокопию писульки, если таки не смогут её нормально зарегить.
Хм.. ну у меня пока только 300грн трат. Интересно даже стало) Даже,если сразу писать, всё равно могут успеть снять за первый месяц.
mihasik написав:Оставлю на конец мес.мин.остаток,понаблюдаю.
Ещё раз. Там 1% страха считают от наибольшей суммы задолженности в течение всего месяца, а не от остатка задолженности на конец месяца Советую за 2нед. до конца мес (ну вот сейчас уже) написать заяву в отд-и об отказе от страха, они могут бурчать, шо 10дн будет заява рассматриваться. Сделайте фотокопию писульки, если таки не смогут её нормально зарегить.
Хм.. ну у меня пока только 300грн трат. Интересно даже стало) Даже,если сразу писать, всё равно могут успеть снять за первый месяц.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие есть лимиты на пополнение Сберегательного счета в Тас2ю с карт других банков? Сегодня вообще не дало пополнить даже на 100 грн., пробовал 2 разными картами. Возможно, какие-то месячные лимиты исчерпал?