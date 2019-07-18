Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие есть лимиты на пополнение Сберегательного счета в Тас2ю с карт других банков? Сегодня вообще не дало пополнить даже на 100 грн., пробовал 2 разными картами. Возможно, какие-то месячные лимиты исчерпал?
что значит не дало?что пишет? Я несколько я несколько десятков закинул без проблем
Maksi2 написав:mihasik С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.
Может мы о разных страховках говорим? Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.
Правило хорошего тона, брать с собой распечатанные тарифы и макать в них, если слова расходятся с документом. В тарифах подробно расписано: 7.1.7. Страховий тариф. В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати.
даже не так, в правилах нормального свинорыла - все страховки нужно сразу отключать по умолчанию, даже не разбираясь в тарифах и никого не слушая
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие есть лимиты на пополнение Сберегательного счета в Тас2ю с карт других банков? Сегодня вообще не дало пополнить даже на 100 грн., пробовал 2 разными картами. Возможно, какие-то месячные лимиты исчерпал?
что значит не дало?что пишет? Я несколько я несколько десятков закинул без проблем
Выскакивает надпись "Не удалось выполнить операцию". Вы именно сегодня делали успешное пополнение Сберегательного счета?
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие есть лимиты на пополнение Сберегательного счета в Тас2ю с карт других банков? Сегодня вообще не дало пополнить даже на 100 грн., пробовал 2 разными картами. Возможно, какие-то месячные лимиты исчерпал?
что значит не дало?что пишет? Я несколько я несколько десятков закинул без проблем
Выскакивает надпись "Не удалось выполнить операцию". Вы именно сегодня делали успешное пополнение Сберегательного счета?
Возможно стоит блок на выход с чужой карты - позвоните в поддержку банка-эмитента карты.
THB написав:Возможно стоит блок на выход с чужой карты - позвоните в поддержку банка-эмитента карты.
Другими сервисами забрал. Не забирает именно Тас2ю. Никто не слышал про месячные лимиты на пополнение Сберегательного? В другие дни до этого пополнял его на большие суммы. И ещё заметил, что не забирает Тас2ю именно с тех карт, с которых до этого были значительные пополнения. С других, с которых редко Сберегательный пополнялся, забирает.