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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2746274727482749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:13

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие есть лимиты на пополнение Сберегательного счета в Тас2ю с карт других банков? Сегодня вообще не дало пополнить даже на 100 грн., пробовал 2 разными картами. Возможно, какие-то месячные лимиты исчерпал?
что значит не дало?что пишет? Я несколько я несколько десятков закинул без проблем
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:18

  Bosstone написав:
  mihasik написав:
  Maksi2 написав:mihasik
С этой страховкой грейс период укорачивается до 35 дней, если на 31-32 день будет задолжность по кредитной линии - снимут 1% от задолжности, это нивелирует и грейс период 55 дней и весь кешбек по всем ТАС картам.

Может мы о разных страховках говорим?
Мне сказали что 1%, только,если вылетишь из грэйса. Банк себя страхует,таким образом.

Правило хорошего тона, брать с собой распечатанные тарифы и макать в них, если слова расходятся с документом.
В тарифах подробно расписано:
7.1.7. Страховий тариф. В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати.

даже не так, в правилах нормального свинорыла - все страховки нужно сразу отключать по умолчанию, даже не разбираясь в тарифах и никого не слушая 8)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:даже не так, в правилах нормального свинорыла - все страховки нужно сразу отключать по умолчанию, даже не разбираясь в тарифах и никого не слушая

Ну бывает, шо менагер хорошенькая, мона и помочь -- чуток походить со стахом :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:23

  Stringer написав:даже не так, в правилах нормального свинорыла - все страховки нужно сразу отключать по умолчанию, даже не разбираясь в тарифах и никого не слушая 8)

Я так и хотел сделать. Сказал сразу мне без страховок) Но "некие силы",якобы, не позволяют на этапе оформления этого сделать))) Пришлось расспрашивать.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:44

  посетитель написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие есть лимиты на пополнение Сберегательного счета в Тас2ю с карт других банков? Сегодня вообще не дало пополнить даже на 100 грн., пробовал 2 разными картами. Возможно, какие-то месячные лимиты исчерпал?
что значит не дало?что пишет? Я несколько я несколько десятков закинул без проблем

Выскакивает надпись "Не удалось выполнить операцию".
Вы именно сегодня делали успешное пополнение Сберегательного счета?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:16

  Andrew75 написав:
  посетитель написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие есть лимиты на пополнение Сберегательного счета в Тас2ю с карт других банков? Сегодня вообще не дало пополнить даже на 100 грн., пробовал 2 разными картами. Возможно, какие-то месячные лимиты исчерпал?
что значит не дало?что пишет? Я несколько я несколько десятков закинул без проблем

Выскакивает надпись "Не удалось выполнить операцию".
Вы именно сегодня делали успешное пополнение Сберегательного счета?

Возможно стоит блок на выход с чужой карты - позвоните в поддержку банка-эмитента карты.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:32

Re: ТАСКОМБАНК

  THB написав:Возможно стоит блок на выход с чужой карты - позвоните в поддержку банка-эмитента карты.

Другими сервисами забрал. Не забирает именно Тас2ю.
Никто не слышал про месячные лимиты на пополнение Сберегательного? В другие дни до этого пополнял его на большие суммы.
И ещё заметил, что не забирает Тас2ю именно с тех карт, с которых до этого были значительные пополнения. С других, с которых редко Сберегательный пополнялся, забирает.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:08

  Andrew75 написав:
  посетитель написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие есть лимиты на пополнение Сберегательного счета в Тас2ю с карт других банков? Сегодня вообще не дало пополнить даже на 100 грн., пробовал 2 разными картами. Возможно, какие-то месячные лимиты исчерпал?
что значит не дало?что пишет? Я несколько я несколько десятков закинул без проблем

Выскакивает надпись "Не удалось выполнить операцию".
Вы именно сегодня делали успешное пополнение Сберегательного счета?

Сегодня сделал без проблем вообще.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:25

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите, я правильно понял, чтобы пользоваться обменом валют без комиссий достаточно открыть счета в гривне/долларах/евро? счета можно открывать самому в интернет-банке или их открывают в отделении?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:29

Re: ТАСКОМБАНК

  vitaliian написав:открывают в отделении
За Голос...наш голос
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