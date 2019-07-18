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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:08
Andrew75 написав: THB написав:
Возможно стоит блок на выход с чужой карты - позвоните в поддержку банка-эмитента карты.
Другими сервисами забрал. Не забирает именно Тас2ю.
Никто не слышал про месячные лимиты на пополнение Сберегательного? В другие дни до этого пополнял его на большие суммы.
И ещё заметил, что не забирает Тас2ю именно с тех карт, с которых до этого были значительные пополнения.] С других, с которых редко Сберегательный пополнялся, забирает.
У меня теже симптомы
Хотя в обед без проблем пополнила ощадник на 15к
Востаннє редагувалось Кассандра
в Чет 18 лип, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 19:14
Andrew75 написав:
И ещё заметил, что не забирает Тас2ю именно с тех карт, с которых до этого были значительные пополнения.
Сама МПС лочит карту на вход и выход при обороте по р2р 150К/30дн, т.е. вот с 18.06 по 18.07 МПС пропускает не более 150Кгрн. И редко кто из агрегаторов отображает эту причину. Болеее того, если вы таки через саппорт принимающего банка(Тася) попробуете узнать в чем причина отказа, то они сообщат, шо ваааще не видят запросов на вход.
Считайте сами обороты.
Юзайте СЭП, там анлим...
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:03
clientage
попустило ужо! Наверное глюк был, искусственный
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:14
Если пришли деньги на Вику по п2п, и в ТАС2Ю эти операции отображаются латиницей типа "Card TO Card 31000142 TE0142 PR. OBOLONS'KYI, 35", то их нельзя еще переводить например на Ощадный, чтоб не было овера?
Надо ждать пока станет:
"Поповнення карткового рахунку через термінал TE0142/31000142 PR. OBOLONS'KYI, 35,KYIV,UA"?
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Чет 18 лип, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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