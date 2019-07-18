THB написав:Возможно стоит блок на выход с чужой карты - позвоните в поддержку банка-эмитента карты.
Другими сервисами забрал. Не забирает именно Тас2ю. Никто не слышал про месячные лимиты на пополнение Сберегательного? В другие дни до этого пополнял его на большие суммы. И ещё заметил, что не забирает Тас2ю именно с тех карт, с которых до этого были значительные пополнения.] С других, с которых редко Сберегательный пополнялся, забирает.
У меня теже симптомы Хотя в обед без проблем пополнила ощадник на 15к
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 18 лип, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Andrew75 написав:И ещё заметил, что не забирает Тас2ю именно с тех карт, с которых до этого были значительные пополнения.
Сама МПС лочит карту на вход и выход при обороте по р2р 150К/30дн, т.е. вот с 18.06 по 18.07 МПС пропускает не более 150Кгрн. И редко кто из агрегаторов отображает эту причину. Болеее того, если вы таки через саппорт принимающего банка(Тася) попробуете узнать в чем причина отказа, то они сообщат, шо ваааще не видят запросов на вход. Считайте сами обороты. Юзайте СЭП, там анлим...
Если пришли деньги на Вику по п2п, и в ТАС2Ю эти операции отображаются латиницей типа "Card TO Card 31000142 TE0142 PR. OBOLONS'KYI, 35", то их нельзя еще переводить например на Ощадный, чтоб не было овера? Надо ждать пока станет: "Поповнення карткового рахунку через термінал TE0142/31000142 PR. OBOLONS'KYI, 35,KYIV,UA"?
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 18 лип, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur написав:Если пришли деньги на Вику по п2п, и в ТАС2Ю эти операции отображаются латиницей типа "Card TO Card 31000142 TE0142 PR. OBOLONS'KYI, 35", то их нельзя еще переводить например на Ощадный, чтоб не было овера? Надо ждать пока станет: "Поповнення карткового рахунку через термінал TE0142/31000142 PR. OBOLONS'KYI, 35,KYIV,UA"?
шановне панство, кто-то оформлял сабж? осьо тут инфа https://tascombank.ua/news/5cd02131eacb7972788b4c3f стикнулся с питаннячком - депо был оформлен в отделении, но в тас2ю его нету "отсловасовсем", как им рулить? ну там пополнять его онлайн, смотреть сколько ему жизни осталось, да хотя бы быть уверенным, на куда проценты будут складываться (плативку-то дали и она одна-единственная карта, так что вариантов как бы и нету, разве что ощадный) или просто банально не забыть про него манагер, который оформлял, сказал, что все ваши депозиты будут отображаться в приложении горячка после некоторой задумчивости/высказывания возможных вариантов отсутствия счета/консультаций ("побудьте на линии") высказалась, что раз этот депозит акционный, то он только через отделение, поэтому его больше нигде не увидите (но они сами его видят, параметры депо озвучили правильно)
может, и.о. офпреда отзовется на этот вопрос...
Востаннє редагувалось vvs2k в Чет 18 лип, 2019 23:35, всього редагувалось 1 раз.