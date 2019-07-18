Додано: Чет 18 лип, 2019 22:26

шановне панство, кто-то оформлял сабж?осьо тут инфастикнулся с питаннячком - депо был оформлен в отделении, но в тас2ю его нету "отсловасовсем", как им рулить?ну там пополнять его онлайн, смотреть сколько ему жизни осталось, да хотя бы быть уверенным, на куда проценты будут складываться (плативку-то дали и она одна-единственная карта, так что вариантов как бы и нету, разве что ощадный) или просто банально не забыть про негоманагер, который оформлял, сказал, что все ваши депозиты будут отображаться в приложениигорячка после некоторой задумчивости/высказывания возможных вариантов отсутствия счета/консультаций ("побудьте на линии") высказалась, что раз этот депозит акционный, то он только через отделение, поэтому его больше нигде не увидите (но они сами его видят, параметры депо озвучили правильно)может, и.о. офпреда отзовется на этот вопрос...