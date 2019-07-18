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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:45
isen есть мысля оформить Б5, хочу кышмыш Не могу написать в личку (так как новорег), черканите мне, если можно, иной контакт для связи по данному вопросу.
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:08
У меня теже симптомы Хотя в обед без проблем пополнила ощадник на 15к
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 18 лип, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:14
Сама МПС лочит карту на вход и выход при обороте по р2р 150К/30дн, т.е. вот с 18.06 по 18.07 МПС пропускает не более 150Кгрн. И редко кто из агрегаторов отображает эту причину. Болеее того, если вы таки через саппорт принимающего банка(Тася) попробуете узнать в чем причина отказа, то они сообщат, шо ваааще не видят запросов на вход.
Считайте сами обороты.
Юзайте СЭП, там анлим...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:14
Re: ТАСКОМБАНК
Если пришли деньги на Вику по п2п, и в ТАС2Ю эти операции отображаются латиницей типа "Card TO Card 31000142 TE0142 PR. OBOLONS'KYI, 35", то их нельзя еще переводить например на Ощадный, чтоб не было овера?
Надо ждать пока станет:
"Поповнення карткового рахунку через термінал TE0142/31000142 PR. OBOLONS'KYI, 35,KYIV,UA"?
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 18 лип, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:31
Ага. Только покупки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:27
Re: ТАСКОМБАНК
только у меня в тас2ю перестало в истории операций показывать еще не проведенные по счету покупки?
Додано: Чет 18 лип, 2019 22:26
депозит Акційний
шановне панство, кто-то оформлял сабж?
осьо тут инфа
стикнулся с питаннячком - депо был оформлен в отделении, но в тас2ю его нету "отсловасовсем", как им рулить?
ну там пополнять его онлайн, смотреть сколько ему жизни осталось, да хотя бы быть уверенным, на куда проценты будут складываться (плативку-то дали и она одна-единственная карта, так что вариантов как бы и нету, разве что ощадный) или просто банально не забыть про него
манагер, который оформлял, сказал, что все ваши депозиты будут отображаться в приложении
горячка после некоторой задумчивости/высказывания возможных вариантов отсутствия счета/консультаций ("побудьте на линии") высказалась, что раз этот депозит акционный, то он только через отделение, поэтому его больше нигде не увидите (но они сами его видят, параметры депо озвучили правильно)
может, и.о. офпреда отзовется на этот вопрос...
Востаннє редагувалось vvs2k в Чет 18 лип, 2019 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лип, 2019 23:07
Нигде. При стрижке капусты с лоха, только в ИБ по идее будет написано:
"списание за договором страхования № такой то, в сумме такой то".
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:49
Наблюдаю такую же картину по карте "Weekend", операции с 16.07.2019 не отображаются, а вот по "Б5" всё нормально.
В контексте данного вопроса хотел уточнить, как и где в TAS2U отображается теховер по карте "Weekend"? Одна из операций за 16.07.2019 была с запросом на сумму меньше, чем реальное списание, а такая операция, на сколько я помню, может приводить к теховеру. Предполагаю, что в TAS2U появляется соответствующая строка, там же где указана "сумма к погашению" и "обязательный платёж", но у меня там пока ничего не добавилось.
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