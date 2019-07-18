Hack-Stock написав:только у меня в тас2ю перестало в истории операций показывать еще не проведенные по счету покупки?
Наблюдаю такую же картину по карте "Weekend", операции с 16.07.2019 не отображаются, а вот по "Б5" всё нормально. В контексте данного вопроса хотел уточнить, как и где в TAS2U отображается теховер по карте "Weekend"? Одна из операций за 16.07.2019 была с запросом на сумму меньше, чем реальное списание, а такая операция, на сколько я помню, может приводить к теховеру. Предполагаю, что в TAS2U появляется соответствующая строка, там же где указана "сумма к погашению" и "обязательный платёж", но у меня там пока ничего не добавилось.
Теховер по Виике наблюдается так: у вас списались деньги не с кредитного лимита, а с дебетового счета (при их отсутствии на оном в минус). В итоге в т2ю на дебетовом счете отображаются собственные средства с минусом. Также минус виден в смс-ках об операциях.
чергова епопея із супербанком ... Вирішив вчора підняти ліміт по п'ятірці, сказали - ноу проблем, шеф ... спешл фор ю, май френд ... але треба робити нову картку ... думаю, фіг з ним ... наробили копій п'ятий раз, затребували довідку про доходи (більш аніж достатньо для запиту на 20 тис.грн.), попідписував усе, чекаю ... сьогодні дзвінок - прийдіть ще раз, потрібно переробити копії із сьогоднішньою датою, бо трим-ти-ри-рим ... пішов знову, повтор на 45 хвилин нової заявки ... дали другу картку (на першій ліміт аж 1000), сказали - чекайте смс з розміром кредиту ... чекаю .... і тут прилітає .... Shanovnyy Kliyent! Za Kartkoy **** Vam aktyvovano kredytnyy limit u rozmiri 0.00 UAH. info. 0800503580 Ну от як їх назвати після цього ??? час, потрачений на оформлення документів і походи двіччі у відділення вартує більше, аніж їхній убогий 2% КБ. На банку жирна крапка. Юзаю нульовку Б5 для валюти, а нещасну тисячу - для заправок. В такі моменти хочеться цитувати Лаврова-лошадь ... *****