Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.
10000*2=2000 не рівне 90000 1500*2=3000 не рівне 10000 Це Ви так дразнитесь кому ліміт не піднімають?
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Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает.
Дякую. Заспокоїли то який сенс було мене ганяти 2 рази у відділення ??? Бачу позитив в одному - друга карта з нулем тепер без погашень до "своїх" буде використовуватись для обміну. Першу з лімітом уже треба було виводити на "свої", щоб без %. А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту. Сум повний, каву пити за КБ 30 копійок - це смішно. Депо тепер у ТАЗіку ??? Нє, нема дурних ...
Квесторе_поверніться написав:Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути.
Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ... P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ???
Квесторе_поверніться написав:Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути.
Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ... P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ???
Може бути куча нюансів. А те що кредити не юзаєте це мінус.
За Україну...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.