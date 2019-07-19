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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2749275027512752 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 174 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 174 Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:30 Охотник на деньги написав: stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен. Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.

10000*2=2000 не рівне 90000

1500*2=3000 не рівне 10000

Це Ви так дразнитесь кому ліміт не піднімають? 10000*2=2000 не рівне 900001500*2=3000 не рівне 10000Це Ви так дразнитесь кому ліміт не піднімають? За Україну...наш голос

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29307 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:01 Re: ТАСКОМБАНК Охотник на деньги написав: stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает.

Дякую. Заспокоїли то який сенс було мене ганяти 2 рази у відділення ???

Бачу позитив в одному - друга карта з нулем тепер без погашень до "своїх" буде використовуватись для обміну. Першу з лімітом уже треба було виводити на "свої", щоб без %.

А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту. Сум повний, каву пити за КБ 30 копійок - це смішно.

Депо тепер у ТАЗіку ??? Нє, нема дурних ... Дякую. Заспокоїлито який сенс було мене ганяти 2 рази у відділення ???Бачу позитив в одному - друга карта з нулем тепер без погашень до "своїх" буде використовуватись для обміну. Першу з лімітом уже треба було виводити на "свої", щоб без %.А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту. Сум повний, каву пити за КБ 30 копійок - це смішно.Депо тепер у ТАЗіку ??? Нє, нема дурних ... stas_rst

Повідомлень: 365 З нами з: 27.02.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 67 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:04 Re: ТАСКОМБАНК Квесторе_поверніться написав: Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути. Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути.

Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ...

P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ??? Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ...P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ??? stas_rst

Повідомлень: 365 З нами з: 27.02.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 67 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:33 stas_rst написав: Квесторе_поверніться написав: Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути. Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути.

Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ...

P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ??? Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ...P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ???

Може бути куча нюансів.

А те що кредити не юзаєте це мінус. Може бути куча нюансів.А те що кредити не юзаєте це мінус. За Україну...наш голос

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29307 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2749275027512752 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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