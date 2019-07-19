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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2749275027512752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:30

  Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.

10000*2=2000 не рівне 90000
1500*2=3000 не рівне 10000
Це Ви так дразнитесь кому ліміт не піднімають? :)
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает.

Дякую. Заспокоїли :) то який сенс було мене ганяти 2 рази у відділення ???
Бачу позитив в одному - друга карта з нулем тепер без погашень до "своїх" буде використовуватись для обміну. Першу з лімітом уже треба було виводити на "свої", щоб без %.
А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту. Сум повний, каву пити за КБ 30 копійок - це смішно.
Депо тепер у ТАЗіку ??? Нє, нема дурних ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:04

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути.

Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ...
P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:33

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути.

Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ...
P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ???

Може бути куча нюансів.
А те що кредити не юзаєте це мінус.
За Україну...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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