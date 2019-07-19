Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.
10000*2=2000 не рівне 90000 1500*2=3000 не рівне 10000 Це Ви так дразнитесь кому ліміт не піднімають?
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Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает.
Дякую. Заспокоїли то який сенс було мене ганяти 2 рази у відділення ??? Бачу позитив в одному - друга карта з нулем тепер без погашень до "своїх" буде використовуватись для обміну. Першу з лімітом уже треба було виводити на "свої", щоб без %. А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту. Сум повний, каву пити за КБ 30 копійок - це смішно. Депо тепер у ТАЗіку ??? Нє, нема дурних ...
Квесторе_поверніться написав:Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути.
Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ... P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ???
Квесторе_поверніться написав:Це слід сповійно сприймати...таємниця скорингу...всяке може бути.
Повірте, в Україні до мене може бути одна претензія по кредитах - я їх, окрім 4 тисяч Привату для комуналя, не юзав взагалі останніх 9 років. До того були і гасились вчасно. Тому причини суто тазіка ... є підозра, шо на фото фейсом не вийшов ... P.S. Про те, що відсутність у мене кредитної історії впливає на рішення - писали уже на гілці. Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію чи її відсутність ??? Чи нє ???
Може бути куча нюансів. А те що кредити не юзаєте це мінус.
За Україну...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.
Везёт же людям у меня по двум кредиткам как остановилось все на уровне 35 и 60, так и стоит второй год... а кредитки каких банков у вас есть ещё? А то по одному аккаунту уже закрыл приват и идею, по другому форвард и пумб, а эти самки собак ни по одному лимит не повышают? может моно надо обнулить? Уже не знаю какой танец с бубном нужен для тазика
Везе ж людям В5 як дали з лімітом 2 тис. грн., так і є. Вікенд як був без ліміту - так і залишився. Ідею з величезним лімітом закрив, в Моно ліміт значно зменшив, а ці по жодній ліміт не підвищують.
Кащей написав:При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка. Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку?
Не начислит. У меня один в один Ваша ситуация была при покупке дорогих билетов у Катарцев 31 марта. Я через несколько дней стал звонить на ГЛ и спрашивать о размере начисленного кишмиша по Виике (горячка его видит). Так как сумма начисленного (менее 100 грн.) была гораздо меньше положенного с учетом моей операции (более 400 грн. чистыми) - я сразу начал уточнять по конкретной операции - начислен ли кишмиш. В первый раз меня попросили обождать 1 день - вдруг еще проведется. На следующий день приняли заявку - срок рассмотрения 2 недели. Естественно через 2 недели ничего не рассмотрели - стал торбить их еще. В итоге в последний рабочий день месяца мне перезвонили и сказали, что все решилось положительно. На мое уточнение, в какой месяц войдет кишмиш (специально не пользовался весь апрель Виикой, чтобы не вылезти за лимит) - ответили уже в следующем. Пришлось еще месяц практически не пользоваться картой (оплачисвал лишь по мелочи комуналь), но в последний день мая - все положенное упало на карту. В итоге заявка рассматривалась почти месяц, а между покупкой и получением кишмиша прошло ровно 2 месяца. Но торбить горячку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Само оно не рассосется
Будьте уважні! Думаю, проблема носить масовий характер. Платив за товар на Розетці Вікендом. Операція була заблокована. Через кілька тижнів перевіряю - кешбек не нараховано
stas_rst написав:А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту.
Эт Вы про меня? Да нормально уже привык (правда у жены Вика с 3000 лимита для коммуналки, заправки и закупа продуктов и вещей) . Особенно полегчало, когда перестало смсное подтверждения перевода с депозитного счета на карту требовать. И да, 2% дают, даже если есть еще не проведенные операции. Вот и сейчас у меня две непроведенных вчерашних. В 15:40 закинул на счет сумму, погасил долг (поднял доступный лимит до 500) и обнулил личные средства (остаток закинул на депозит). За покупки в 16:20 дали по смскам 2%.