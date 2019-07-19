Славик
ну 500 это полное др04иво
а Вы не пробовали им звякнуть?
или картой только начали пользоваться?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:50
Славик
ну 500 это полное др04иво
а Вы не пробовали им звякнуть?
или картой только начали пользоваться?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:56
ще місяць тому я теж був у цьому твердо переконаний
вирішив погратись у кишмиш для компенсації витрат на сигарети це для прикладу
якщо по двох моно і В5 можна на продуктах і АЗС отримати на сім"ю коло 800 грн. на місяць живими грошима, то чого б не курити (якщо уже й так курю) практично безкоштовно ... якось так ... або + 1 сорочка на місяць нова, або ще багато еквівалентів ... балуємся за рік - тисяч 9-10 мінімум (новий телефон верхнього сегменту жінці на подарунок або ювелірка) ... порахуй-те
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:01
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:05
stas_rst
зачем 70К лимита? всёравно больше 777 кишмыша не нальют? т.е. для комфортных трат ради максимального кишмыша вполне достаточно иметь лимит 10-15К ))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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