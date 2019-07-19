Славик
ну 500 это полное др04иво
а Вы не пробовали им звякнуть?
или картой только начали пользоваться?
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:50
Славик
ну 500 это полное др04иво
а Вы не пробовали им звякнуть?
или картой только начали пользоваться?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:56
ще місяць тому я теж був у цьому твердо переконаний
вирішив погратись у кишмиш для компенсації витрат на сигарети це для прикладу
якщо по двох моно і В5 можна на продуктах і АЗС отримати на сім"ю коло 800 грн. на місяць живими грошима, то чого б не курити (якщо уже й так курю) практично безкоштовно ... якось так ... або + 1 сорочка на місяць нова, або ще багато еквівалентів ... балуємся за рік - тисяч 9-10 мінімум (новий телефон верхнього сегменту жінці на подарунок або ювелірка) ... порахуй-те
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:01
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:05
stas_rst
зачем 70К лимита? всёравно больше 777 кишмыша не нальют? т.е. для комфортных трат ради максимального кишмыша вполне достаточно иметь лимит 10-15К ))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:14
Ви неправильно зрозуміли - 70 видала база тасі при офрмлнні заявки. Сума, яка може бути видана на підставі моїх доходів. А дали по факту 0. Хоча просив 25 з надією якраз на 15-20
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:15
так это получается вы считайте дебетной картой пользуетесь.
смысл?
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:22
смысл в доп доходе - если юзать зарплатную то дохода как бы "пшик", а если тасю - то 700 грн.*12 = 8400 в год
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:49
при кред лимите 500 грн получить за месяц 700?
распишите математику пжлста. а то у меня не выходит.
а если покупка больше 500 грн и это рабочий день и вика не катит?
Додано: Суб 20 лип, 2019 01:32
Re: ТАСКОМБАНК
Есть лучше вариант? Вика с лимитом 3000, тоже больше похожа на дебетную. Каждую неделю гашу в "0"
Как-то более чем пол-года получается спланировать. Самое сложное подогнать заправку на субботу (Бак на 40, а залить нужно более 30 литров). Дорогие покупки всегда в интернете, а это опять же Вика и без разницы свои/кредитные, выходные/рабочие.
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