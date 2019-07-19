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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2750275127522753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:50

Славик

ну 500 это полное др04иво :lol:
а Вы не пробовали им звякнуть?
или картой только начали пользоваться?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:56

  uaprofi написав:
  stas_rst написав:Але ж доходи офіційні (нормальні для запиту, база при оформленні показала більше 70 тисяч орієнтовного ліміту) перекривають будь-яку історію


а, зачем при хорошем доходе брать кредит?

ще місяць тому я теж був у цьому твердо переконаний :)
вирішив погратись у кишмиш для компенсації витрат на сигарети :) це для прикладу :)
якщо по двох моно і В5 можна на продуктах і АЗС отримати на сім"ю коло 800 грн. на місяць живими грошима, то чого б не курити (якщо уже й так курю) практично безкоштовно ... якось так ... або + 1 сорочка на місяць нова, або ще багато еквівалентів ... балуємся :) за рік - тисяч 9-10 мінімум (новий телефон верхнього сегменту жінці на подарунок або ювелірка) ... порахуй-те :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:01

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:ну 500 это полное др04иво :lol:
а Вы не пробовали им звякнуть?
или картой только начали пользоваться?

Карта с января. Никому не звонил. Для повседневных трат 500 обычно достаточно, а что посерьезней, то в выходные с 3% кэшбека с Вики жены покупаем.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:05

stas_rst

зачем 70К лимита? всёравно больше 777 кишмыша не нальют? т.е. для комфортных трат ради максимального кишмыша вполне достаточно иметь лимит 10-15К ;)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:14

  uaprofi написав:stas_rst

зачем 70К лимита? всёравно больше 777 кишмыша не нальют? т.е. для комфортных трат ради максимального кишмыша вполне достаточно иметь лимит 10-15К ;)))

Ви неправильно зрозуміли - 70 видала база тасі при офрмлнні заявки. Сума, яка може бути видана на підставі моїх доходів. А дали по факту 0. Хоча просив 25 з надією якраз на 15-20
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:15

  Славик написав:
  stas_rst написав:А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту.

Эт Вы про меня? Да нормально уже привык (правда у жены Вика с 3000 лимита для коммуналки, заправки и закупа продуктов и вещей) . Особенно полегчало, когда перестало смсное подтверждения перевода с депозитного счета на карту требовать. И да, 2% дают, даже если есть еще не проведенные операции. Вот и сейчас у меня две непроведенных вчерашних. В 15:40 закинул на счет сумму, погасил долг (поднял доступный лимит до 500) и обнулил личные средства (остаток закинул на депозит). За покупки в 16:20 дали по смскам 2%.

так это получается вы считайте дебетной картой пользуетесь.
смысл?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:22

  mephala написав:так это получается вы считайте дебетной картой пользуетесь.
смысл?

смысл в доп доходе - если юзать зарплатную то дохода как бы "пшик", а если тасю - то 700 грн.*12 = 8400 в год ;)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:49

  uaprofi написав:
  mephala написав:так это получается вы считайте дебетной картой пользуетесь.
смысл?

смысл в доп доходе - если юзать зарплатную то дохода как бы "пшик", а если тасю - то 700 грн.*12 = 8400 в год ;)

при кред лимите 500 грн получить за месяц 700?
распишите математику пжлста. а то у меня не выходит.
а если покупка больше 500 грн и это рабочий день и вика не катит?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 01:32

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:так это получается вы считайте дебетной картой пользуетесь.
смысл?

Есть лучше вариант? Вика с лимитом 3000, тоже больше похожа на дебетную. Каждую неделю гашу в "0"
  mephala написав:а если покупка больше 500 грн и это рабочий день и вика не катит?
Как-то более чем пол-года получается спланировать. Самое сложное подогнать заправку на субботу (Бак на 40, а залить нужно более 30 литров). Дорогие покупки всегда в интернете, а это опять же Вика и без разницы свои/кредитные, выходные/рабочие.
Славик
 
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