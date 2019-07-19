Славик написав:

stas_rst написав: А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту. А от писав один з користувачів, що сидить уже давненько на 500 гривень ліміту.

Эт Вы про меня? Да нормально уже привык (правда у жены Вика с 3000 лимита для коммуналки, заправки и закупа продуктов и вещей) . Особенно полегчало, когда перестало смсное подтверждения перевода с депозитного счета на карту требовать. И да, 2% дают, даже если есть еще не проведенные операции. Вот и сейчас у меня две непроведенных вчерашних. В 15:40 закинул на счет сумму, погасил долг (поднял доступный лимит до 500) и обнулил личные средства (остаток закинул на депозит). За покупки в 16:20 дали по смскам 2%.