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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2751275227532754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:16

  stas_rst написав:
  uaprofi написав:stas_rst

зачем 70К лимита? всёравно больше 777 кишмыша не нальют? т.е. для комфортных трат ради максимального кишмыша вполне достаточно иметь лимит 10-15К ;)))

Ви неправильно зрозуміли - 70 видала база тасі при офрмлнні заявки. Сума, яка може бути видана на підставі моїх доходів. А дали по факту 0. Хоча просив 25 з надією якраз на 15-20

интересно мне вчера в отделении пели что по карте Б5 нулевой кредитный лимит невозможен (я просил карту с нулевым лимитом). Видимо менеджеры имеют премии с выданных кредитов и когда заходит человек просто оформить карту (или депозит), ему несут такую туфту что в итоге он уходит ни с чем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:39

Re: ТАСКОМБАНК

vitaliian, у меня платёжные карты В5 и WC без кредитных договоров :D А всё из-за прописки в Донецкой области. Вешают лапшу на уши.)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:42

  MASolomko написав:vitaliian, у меня платёжные карты В5 и WC без кредитных договоров :D А всё из-за прописки в Донецкой области. Вешают лапшу на уши.)

что вешают лапшу я понял по глазам, когда узнав что мне кредит не нужен ко мне пропал всякий интерес и меня начали сливать небылицами что валютных карт Б5 не бывает и т.д. Схема по впариванию кредита.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:04

  uaprofi написав:
  mephala написав:при кред лимите 500 грн получить за месяц 700?
распишите математику пжлста. а то у меня не выходит.


Вы шо реально таритесь в продуктовых магазинах на 35К :shock: в месяц?
у Вас таки хороший апетит)))

Ну у меня чуть меньше выходит, ну а вы на какую сумму в месяц прокармливаете 6 человек и своих животных?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:31

  uaprofi написав:
  mephala написав:при кред лимите 500 грн получить за месяц 700?
распишите математику пжлста. а то у меня не выходит.


Вы шо реально таритесь в продуктовых магазинах на 35К :shock: в месяц?
у Вас таки хороший апетит)))

вы совершенно не поняли что я имел ввиду. и отрезали из цитаты самое главное.
  mephala написав:а если покупка больше 500 грн и это рабочий день и вика не катит?

я говорил про то сколько прольется кэшбэка мимо когда будет больше 500 грн в будни.
так что основная проблематика не ваши 700 грн лимита на месячный кэшбэк а то как не пролить ничего с таким мизерным лимитом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:10

  uaprofi написав:зачем 70К лимита? всёравно больше 777 кишмыша не нальют? т.е. для комфортных трат ради максимального кишмыша вполне достаточно иметь лимит 10-15К

Вы серьёзно? :lol:

777*0,805=625 грн. примерно кэшбека чистыми в месяц максимум.

Если принять, что средний кэшбек по Б5 будет 1,5%, то имеем:
625/0,015=41667 на один месяц или примерно около 80000 на 2 месяца нужен лимит.

А вы про 10-15 к - ржач :mrgreen:

P.S. Даже с Пудрой и средним кэшбеком в 2,75% комфортный лимит должен быть 40000-50000 грн. для полноценного использования карты.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:52

Re: ТАСКОМБАНК

Усе лікується 3.14zdyulinamy із ввімкнути гучним зв'язком на гарячу в присутності манагера і попереднього уточнення прізвища. Уже колись писав, фраза "ви кажете що можна, а манагер Н відділення Н некомпетентний і каже, що неможна". Бігом ситуація міняється :) сам так вибивав доларову Б5. Чекати 7-10 днів. Безкоштовно. Аналогічно з Ощадними рахунками грн/Дол/євро
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:комфортный лимит должен быть 40000-50000 грн. для полноценного использования карты.


тут я практически согласен - с одним уточнение - комфортный лимит это больше чем ежемесячные траты по карте помноженные на два

но 10 или 15К тоже вполне хорошо
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:52

  stas_rst написав:Аналогічно з Ощадними рахунками грн/Дол/євро

эти с ИБ открываются, без участия потусторонних сил
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:58

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:
  stas_rst написав:Аналогічно з Ощадними рахунками грн/Дол/євро

эти с ИБ открываются, без участия потусторонних сил
Вище Віталій писав, що трабл. Я не пробував з т2ю
П.С. Уже спробував євро. Є таке, але без картки євро - не комільфо.
stas_rst
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