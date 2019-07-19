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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2752275327542755

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:04

Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:25

Re: ТАСКОМБАНК

velvet написав:Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
З моні пімпою "погасити" на В5 :) тоді безплатно
stas_rst
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Повідомлень: 372
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