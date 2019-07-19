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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:04
Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
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Додано: Суб 20 лип, 2019 15:25
Re: ТАСКОМБАНК
З моні пімпою "погасити" на В5 тоді безплатно
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