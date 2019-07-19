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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:04
Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
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Додано: Суб 20 лип, 2019 15:25
Re: ТАСКОМБАНК
З моні пімпою "погасити" на В5 тоді безплатно. Перед тим моню прикрутити в т2ю
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:33
вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства
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Додано: Суб 20 лип, 2019 15:42
Re: ТАСКОМБАНК
Соррі, я неправильно Вас зрозумів. Але якщо маєте моню, то саме так транзитом можна. По В5 гляньте тарифи, я гашу через моно і так багато хто робить з інших банків. Відпадає потреба бігати в тумбу щоразу суто для В5, якщо є транзит.
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 20 лип, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:44
дело в том, что я хочу оформить от своего лица родственнику
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:48
SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:36
Re: ТАСКОМБАНК
Есть специально обученный ящик типа Ibox. На карте Тася рисует в моем городе их аж 2 шт в точках по выдаче кредитов. Но по факту, в первом месте мне сказали "Тут Тасю без комиссии нельзя. Пошел ты во второе место. Там такой же ящик, только синий. Вот в нем можно." С тех пор в то место и хожу.
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