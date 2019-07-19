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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:04

Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:25

Re: ТАСКОМБАНК

velvet написав:Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
З моні пімпою "погасити" на В5 :) тоді безплатно. Перед тим моню прикрутити в т2ю
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:33

  stas_rst написав:
velvet написав:Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
З моні пімпою "погасити" на В5 :) тоді безплатно. Перед тим моню прикрутити в т2ю

вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2395
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:42

Re: ТАСКОМБАНК

velvet написав:
  stas_rst написав:
velvet написав:Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
З моні пімпою "погасити" на В5 :) тоді безплатно. Перед тим моню прикрутити в т2ю

вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства
Соррі, я неправильно Вас зрозумів. Але якщо маєте моню, то саме так транзитом можна. По В5 гляньте тарифи, я гашу через моно і так багато хто робить з інших банків. Відпадає потреба бігати в тумбу щоразу суто для В5, якщо є транзит.
Зображення
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 20 лип, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:44

  isen написав:
  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.

а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?

Добрый день. Если есть желание оформить Б5 и получить 100 грн кешбека, пишити в личку номер телефона и имя.

дело в том, что я хочу оформить от своего лица родственнику
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:48

SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:36

Re: ТАСКОМБАНК

  velvet написав:вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства

Есть специально обученный ящик типа Ibox. На карте Тася рисует в моем городе их аж 2 шт в точках по выдаче кредитов. Но по факту, в первом месте мне сказали "Тут Тасю без комиссии нельзя. Пошел ты во второе место. Там такой же ящик, только синий. Вот в нем можно." С тех пор в то место и хожу.
Славик
 
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