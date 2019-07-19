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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2752275327542755

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:04

Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Re: ТАСКОМБАНК

velvet написав:Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
З моні пімпою "погасити" на В5 :) тоді безплатно. Перед тим моню прикрутити в т2ю
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:33

  stas_rst написав:
velvet написав:Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
З моні пімпою "погасити" на В5 :) тоді безплатно. Перед тим моню прикрутити в т2ю

вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:42

Re: ТАСКОМБАНК

velvet написав:
  stas_rst написав:
velvet написав:Б5 наличными через ibox платно пополняется или как у Мони бесплатно?
З моні пімпою "погасити" на В5 :) тоді безплатно. Перед тим моню прикрутити в т2ю

вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства
Соррі, я неправильно Вас зрозумів. Але якщо маєте моню, то саме так транзитом можна. По В5 гляньте тарифи, я гашу через моно і так багато хто робить з інших банків. Відпадає потреба бігати в тумбу щоразу суто для В5, якщо є транзит.
Зображення
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 20 лип, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:44

  isen написав:
  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.

а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?

Добрый день. Если есть желание оформить Б5 и получить 100 грн кешбека, пишити в личку номер телефона и имя.

дело в том, что я хочу оформить от своего лица родственнику
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:48

SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:36

Re: ТАСКОМБАНК

  velvet написав:вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства

Есть специально обученный ящик типа Ibox. На карте Тася рисует в моем городе их аж 2 шт в точках по выдаче кредитов. Но по факту, в первом месте мне сказали "Тут Тасю без комиссии нельзя. Пошел ты во второе место. Там такой же ящик, только синий. Вот в нем можно." С тех пор в то место и хожу.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:14

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:зачем 70К лимита? всёравно больше 777 кишмыша не нальют? т.е. для комфортных трат ради максимального кишмыша вполне достаточно иметь лимит 10-15К

Вы серьёзно? :lol:

777*0,805=625 грн. примерно кэшбека чистыми в месяц максимум.

Если принять, что средний кэшбек по Б5 будет 1,5%, то имеем:
625/0,015=41667 на один месяц или примерно около 80000 на 2 месяца нужен лимит.

А вы про 10-15 к - ржач :mrgreen:

P.S. Даже с Пудрой и средним кэшбеком в 2,75% комфортный лимит должен быть 40000-50000 грн. для полноценного использования карты.

а зачем для карты где только топливо и хавка столько месячного лимита?
или вы технику покупаете на крту с 1% изюма???
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:20

  SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?

Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...
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Что-то сотки нету за открытие Б5...
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