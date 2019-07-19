Додано: Суб 20 лип, 2019 16:36

velvet написав: вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства

Есть специально обученный ящик типа Ibox. На карте Тася рисует в моем городе их аж 2 шт в точках по выдаче кредитов. Но по факту, в первом месте мне сказали "Тут Тасю без комиссии нельзя. Пошел ты во второе место. Там такой же ящик, только синий. Вот в нем можно." С тех пор в то место и хожу.