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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 18:35
Ferlakur написав: SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?
Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...
тратить например валюты купить, а закидывать как нужно, чтобы не впаяли потом, так и сделаю. В терминале вроде есть несколько разных иконок для этого.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:36
mihasik написав:
Что-то сотки нету за открытие Б5...
мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:51
SILVER_UA написав: mihasik написав:
Что-то сотки нету за открытие Б5...
мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же
А на самом деле акция для кого?
И как "правильно" привлечь друга?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:59
SILVER_UA написав: Ferlakur написав: SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?
Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...
тратить например валюты купить, а закидывать как нужно, чтобы не впаяли потом, так и сделаю. В терминале вроде есть несколько разных иконок для этого.
Тогда выбирайте пополнение карткового рахунку, и вводите его номер (НЕ номер карты). Через минут 10-20 можно покупать валюту.
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