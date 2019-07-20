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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2753275427552756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:35

  Ferlakur написав:
  SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?

Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...

тратить например валюты купить, а закидывать как нужно, чтобы не впаяли потом, так и сделаю. В терминале вроде есть несколько разных иконок для этого.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:36

  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:
SILVER_UA
 
Повідомлень: 372
З нами з: 21.07.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:51

  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:

В том то и дело что звонили)
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:51

  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:

А на самом деле акция для кого?
И как "правильно" привлечь друга?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:59

  SILVER_UA написав:
  Ferlakur написав:
  SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?

Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...

тратить например валюты купить, а закидывать как нужно, чтобы не впаяли потом, так и сделаю. В терминале вроде есть несколько разных иконок для этого.

Тогда выбирайте пополнение карткового рахунку, и вводите его номер (НЕ номер карты). Через минут 10-20 можно покупать валюту.
Ferlakur
 
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