Охотник на деньги написав:

Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.