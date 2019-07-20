Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.
Везёт же людям у меня по двум кредиткам как остановилось все на уровне 35 и 60, так и стоит второй год... а кредитки каких банков у вас есть ещё? А то по одному аккаунту уже закрыл приват и идею, по другому форвард и пумб, а эти самки собак ни по одному лимит не повышают? может моно надо обнулить? Уже не знаю какой танец с бубном нужен для тазика
Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Faceless написав:Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Как повысить лимит в ТАСе? Письменным аявлением в отделении?
velvet написав:вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства
Нет, таких каналов нет. Только ТАС касса, МОНО p2p и ПУМБ p2p, или СЭПом.