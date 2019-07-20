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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2753275427552756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:35

  Ferlakur написав:
  SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?

Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...

тратить например валюты купить, а закидывать как нужно, чтобы не впаяли потом, так и сделаю. В терминале вроде есть несколько разных иконок для этого.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:36

  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:51

  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:

В том то и дело что звонили)
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:51

  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:

А на самом деле акция для кого?
И как "правильно" привлечь друга?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:59

  SILVER_UA написав:
  Ferlakur написав:
  SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?

Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...

тратить например валюты купить, а закидывать как нужно, чтобы не впаяли потом, так и сделаю. В терминале вроде есть несколько разных иконок для этого.

Тогда выбирайте пополнение карткового рахунку, и вводите его номер (НЕ номер карты). Через минут 10-20 можно покупать валюту.

Для спрaвки: Опис зарахування та час доступності коштів на поточних рахунках 2625, 2620 відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" https://old.tascombank.ua/documents/web ... -11-16.pdf
Востаннє редагувалось Ferlakur в Суб 20 лип, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:09

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.

Везёт же людям :-( у меня по двум кредиткам как остановилось все на уровне 35 и 60, так и стоит второй год... а кредитки каких банков у вас есть ещё? А то по одному аккаунту уже закрыл приват и идею, по другому форвард и пумб, а эти самки собак ни по одному лимит не повышают? может моно надо обнулить? Уже не знаю какой танец с бубном нужен для тазика
Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:32

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...
Вроде через неделю после оформления должно быть.
Сотку обещали за рекомендацию или оформление?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:17

  Aps написав:
mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...
Вроде через неделю после оформления должно быть.
Сотку обещали за рекомендацию или оформление?

По стоке каждому. Я за оформление жду.
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 00:29

  Faceless написав:Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано

Как повысить лимит в ТАСе? Письменным аявлением в отделении?

  velvet написав:вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства

Нет, таких каналов нет. Только ТАС касса, МОНО p2p и ПУМБ p2p, или СЭПом.
Maksi2
 
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