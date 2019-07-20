Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.
Везёт же людям у меня по двум кредиткам как остановилось все на уровне 35 и 60, так и стоит второй год... а кредитки каких банков у вас есть ещё? А то по одному аккаунту уже закрыл приват и идею, по другому форвард и пумб, а эти самки собак ни по одному лимит не повышают? может моно надо обнулить? Уже не знаю какой танец с бубном нужен для тазика
Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Faceless написав:Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Как повысить лимит в ТАСе? Письменным аявлением в отделении?
velvet написав:вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства
Нет, таких каналов нет. Только ТАС касса, МОНО p2p и ПУМБ p2p, или СЭПом.
Faceless написав:Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Как повысить лимит в ТАСе? Письменным аявлением в отделении?
Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты. Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать