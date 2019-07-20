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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2754275527562757>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:35

  Ferlakur написав:
  SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?

Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...

тратить например валюты купить, а закидывать как нужно, чтобы не впаяли потом, так и сделаю. В терминале вроде есть несколько разных иконок для этого.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:36

  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:51

  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:

В том то и дело что звонили)
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:51

  SILVER_UA написав:
  mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...

мне на горячей линии сказали, что акция только для тех кому звонили с коллцентра. Там конечно идиоты в большинстве, но все же :mrgreen:

А на самом деле акция для кого?
И как "правильно" привлечь друга?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:59

  SILVER_UA написав:
  Ferlakur написав:
  SILVER_UA написав:SILVER_UA
подскажите пожалуйста можно ли сразу же тратить деньги, которые закинуты через терминал в отделении ? или там не как в кассе и могут выставить штраф за овердрафт ?

Смотря КАК тратить, смотря КАК закидывали, по номеру счета или с использованием карты...

тратить например валюты купить, а закидывать как нужно, чтобы не впаяли потом, так и сделаю. В терминале вроде есть несколько разных иконок для этого.

Тогда выбирайте пополнение карткового рахунку, и вводите его номер (НЕ номер карты). Через минут 10-20 можно покупать валюту.

Для спрaвки: Опис зарахування та час доступності коштів на поточних рахунках 2625, 2620 відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" https://old.tascombank.ua/documents/web ... -11-16.pdf
Востаннє редагувалось Ferlakur в Суб 20 лип, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:09

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  Охотник на деньги написав:stas_rst Вы делаете очень много телодвижений, с этим банком надо поспокойнее. Ждите и всё будет, и хороший лимит по первой карте и останется ноль по второй, потому как две "Б5" с кредитным лимитом не бывает. У меня "Б5" была изначально с кредитным лимитом в 10000 гривен, недавно, при очередном повышении, как и многим здесь, подняли почти в два раза - до 90000 гривен. По карте "Weekend" полученной в "Чёрную пятницу" без платы за первый год обслуживания и с начальным лимитом в 1500 гривен, также увеличили в два раза - до 10000 гривен.

Везёт же людям :-( у меня по двум кредиткам как остановилось все на уровне 35 и 60, так и стоит второй год... а кредитки каких банков у вас есть ещё? А то по одному аккаунту уже закрыл приват и идею, по другому форвард и пумб, а эти самки собак ни по одному лимит не повышают? может моно надо обнулить? Уже не знаю какой танец с бубном нужен для тазика
Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:32

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...
Вроде через неделю после оформления должно быть.
Сотку обещали за рекомендацию или оформление?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:17

  Aps написав:
mihasik написав:Что-то сотки нету за открытие Б5...
Вроде через неделю после оформления должно быть.
Сотку обещали за рекомендацию или оформление?

По стоке каждому. Я за оформление жду.
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 00:29

  Faceless написав:Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано

Как повысить лимит в ТАСе? Письменным аявлением в отделении?

  velvet написав:вопрос есть ли бесплатный канал внести наличные на Б5 через ibox или другие устройства

Нет, таких каналов нет. Только ТАС касса, МОНО p2p и ПУМБ p2p, или СЭПом.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 06:26

  Maksi2 написав:
  Faceless написав:Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано

Как повысить лимит в ТАСе? Письменным аявлением в отделении?

Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты.
Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать
Flamingo
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