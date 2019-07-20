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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2019 07:08
Два вопроса к зубрам-старожилам.
1. На какую максимальную сумму можно пополнить "Ощадный" с карты другого банка через TAS2U:
- за раз;
- за сутки.
2. Были ли случаи, чтобы по WeekEnd, выданной за деньги (не акционной!) с нулевым кредлимитом, со временем его увеличивали? В принципе. Слышал, что если выдали с нулем, то это приговор, но хочется в этом убедиться.
Прошу отписаться тех, у кого вышло
Спасибо огромное за ответы!
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Искатель
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Додано: Нед 21 лип, 2019 07:40
Искатель
Сутки - 50 000 и это печально...
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Amid
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Додано: Нед 21 лип, 2019 07:55
Искатель написав:
Слышал, что если выдали с нулем, то это приговор, но хочется в этом убедиться.
Насколько я понял, если WC выдают с 0, то ты не подписываешь кредитный договор.
Нет договора — нет повышения.
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MASolomko
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:00
Flamingo написав: Maksi2 написав: Faceless написав:
Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Как повысить лимит в ТАСе? Письменным аявлением в отделении?
Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты.
Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать
Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.
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stas_rst
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:39
Уважаемый представитель ТАСКОМБАНКА,такая ситуация.
Родственница,подала заявку через сайт банка на открытие карты Pudra.Пошла забирать карту в отделение (у нас в городе оно единственное), мало того, что два дня отбивалась от страховки (спасибо форумчанам, отключили),так еще и финансовый номер установили без ее ведома не тот. С какой целью работник отделения просит предоставить ей еще один свой номер телефона? Чтобы получить премию за открытие карты? Чтобы, якобы, себе в актив записать открытие карты? Если она такая ушлая,почему тогда на вопрос клиента, о тарифах на карте, она сказала: " Ой не знаю". У этой же девицы, я в ноябре открывала карту Weekend,и была в шоке от ее некомпетенции. Тогда,правда, она сообщила,что только пришла работать. За 9 месяцев,кроме мошенничества, еще чему-то она могла научиться?
Самое интересное,что установила она этот номер не спрашивая клиента.Он узнает об этом звонком на горячку, когда просят:" перезвоните с фин. номера". Как у вас изменять фин. номер я в курсе, тот еще квест.
P.S. Ах да, она звалась Татьяна.
Востаннє редагувалось allaliu
в Нед 21 лип, 2019 09:49, всього редагувалось 2 разів.
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allaliu
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:44
stas_rst написав:
Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.
то есть старые Б5 с комиссией на обмен валют а новые без?
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vitaliian
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