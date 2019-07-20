Додано: Нед 21 лип, 2019 09:39

Уважаемый представитель ТАСКОМБАНКА,такая ситуация.

Родственница,подала заявку через сайт банка на открытие карты Pudra.Пошла забирать карту в отделение (у нас в городе оно единственное), мало того, что два дня отбивалась от страховки (спасибо форумчанам, отключили),так еще и финансовый номер установили без ее ведома не тот. С какой целью работник отделения просит предоставить ей еще один свой номер телефона? Чтобы получить премию за открытие карты? Чтобы, якобы, себе в актив записать открытие карты? Если она такая ушлая,почему тогда на вопрос клиента, о тарифах на карте, она сказала: " Ой не знаю". У этой же девицы, я в ноябре открывала карту Weekend,и была в шоке от ее некомпетенции. Тогда,правда, она сообщила,что только пришла работать. За 9 месяцев,кроме мошенничества, еще чему-то она могла научиться?

Самое интересное,что установила она этот номер не спрашивая клиента.Он узнает об этом звонком на горячку, когда просят:" перезвоните с фин. номера". Как у вас изменять фин. номер я в курсе, тот еще квест.

P.S. Ах да, она звалась Татьяна.