1. На какую максимальную сумму можно пополнить "Ощадный" с карты другого банка через TAS2U: - за раз; - за сутки.
2. Были ли случаи, чтобы по WeekEnd, выданной за деньги (не акционной!) с нулевым кредлимитом, со временем его увеличивали? В принципе. Слышал, что если выдали с нулем, то это приговор, но хочется в этом убедиться. Прошу отписаться тех, у кого вышло
Faceless написав:Не связано с другими кредитками. У меня две кредитные в ТАСе, Моно, Альфа, Идея, Приват, Сиб и ТАС спокойно несколько раз повышал лимиты и по Б5 и по Викенду, по первой уже максимум. Так что с другими лимитами не связано
Как повысить лимит в ТАСе? Письменным аявлением в отделении?
Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты. Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать
Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.
Уважаемый представитель ТАСКОМБАНКА,такая ситуация. Родственница,подала заявку через сайт банка на открытие карты Pudra.Пошла забирать карту в отделение (у нас в городе оно единственное), мало того, что два дня отбивалась от страховки (спасибо форумчанам, отключили),так еще и финансовый номер установили без ее ведома не тот. С какой целью работник отделения просит предоставить ей еще один свой номер телефона? Чтобы получить премию за открытие карты? Чтобы, якобы, себе в актив записать открытие карты? Если она такая ушлая,почему тогда на вопрос клиента, о тарифах на карте, она сказала: " Ой не знаю". У этой же девицы, я в ноябре открывала карту Weekend,и была в шоке от ее некомпетенции. Тогда,правда, она сообщила,что только пришла работать. За 9 месяцев,кроме мошенничества, еще чему-то она могла научиться? Самое интересное,что установила она этот номер не спрашивая клиента.Он узнает об этом звонком на горячку, когда просят:" перезвоните с фин. номера". Как у вас изменять фин. номер я в курсе, тот еще квест. P.S. Ах да, она звалась Татьяна.
Востаннє редагувалось allaliu в Нед 21 лип, 2019 09:49, всього редагувалось 2 разів.
stas_rst написав:Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.
то есть старые Б5 с комиссией на обмен валют а новые без?
ні, трішки не те ... стара картка раніше була з нулем (сам так хотів, бо не люблю кредитів), потім я у відділенні оформив (червень) таки кредитну В5, але дали кредит 1000. Першу картку заблокували при видачі другої. Позавчора (писав детально вище) захотів підняти кредитліміт, сказали - через перевипуск. Дали третю В5, але ліміт встановили НУЛЬ. Благо, попередню карту з кредлімітом 1К не блоканули. Тепере маю одну для АЗС і дрібних продуктів, а нову - для валютообміну, бо там НУЛЬ кредитних. Якби міняв з тієї, що з кредитом 1К, то для уникнення сплати комісії при купівлі за кредитні кошти мені потрібно було б постійно виходити на "свої" вище кредліміту. УСІ В5 - без комісії на обмін, комісія тільки при користуванні кредитними коштами, які Ви використаєте на покупку валюти.
allaliu написав:Уважаемый представитель ТАСКОМБАНКА,такая ситуация. Родственница,подала заявку через сайт банка на открытие карты Pudra.Пошла забирать карту в отделение (у нас в городе оно единственное), мало того, что два дня отбивалась от страховки (спасибо форумчанам, отключили),так еще и финансовый номер установили без ее ведома не тот. С какой целью работник отделения просит предоставить ей еще один свой номер телефона? Чтобы получить премию за открытие карты? Чтобы, якобы, себе в актив записать открытие карты? Если она такая ушлая,почему тогда на вопрос клиента, о тарифах на карте, она сказала: " Ой не знаю". У этой же девицы, я в ноябре открывала карту Weekend,и была в шоке от ее некомпетенции. Тогда,правда, она сообщила,что только пришла работать. За 9 месяцев,кроме мошенничества, еще чему-то она могла научиться? Самое интересное,что установила она этот номер не спрашивая клиента.Он узнает об этом звонком на горячку, когда просят:" перезвоните с фин. номера". Как у вас изменять фин. номер я в курсе, тот еще квест. P.S. Ах да, она звалась Татьяна.
При открытии счета/карты вы подписываете анкету, хде, в т.ч., указан и ваш фин.номер. Вы шо подписали?