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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2019 12:56
MASolomko написав: Искатель написав:
Слышал, что если выдали с нулем, то это приговор, но хочется в этом убедиться.
Насколько я понял, если WC выдают с 0, то ты не подписываешь кредитный договор.
Нет договора — нет повышения.
Хм, занятно... Надо уточнить будет в банке. Спасибо за подсказку!
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