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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2755275627572758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 12:56

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Слышал, что если выдали с нулем, то это приговор, но хочется в этом убедиться.
Насколько я понял, если WC выдают с 0, то ты не подписываешь кредитный договор.
Нет договора — нет повышения.

Хм, занятно... Надо уточнить будет в банке. Спасибо за подсказку!
Искатель
 
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  #<1 ... 2755275627572758
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