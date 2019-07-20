Хм, занятно... Надо уточнить будет в банке. Спасибо за подсказку!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2019 12:56
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:48
Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.[/quote]
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Почему байки? Flamingo все правильно расписал. Старая не закрыта,новую дали без КЛ.
Хотели бы повысить КЛ - закрывай сначала старую и жди новую Б5 с неизвестно каким КЛ.
ПыСы Какая-то утомительная ветка... а приходится читать. Банка утомительная со своими хитроопастями...
Додано: Нед 21 лип, 2019 16:45
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Почему байки? Flamingo все правильно расписал. Старая не закрыта,новую дали без КЛ.
Хотели бы повысить КЛ - закрывай сначала старую и жди новую Б5 с неизвестно каким КЛ.
ПыСы Какая-то утомительная ветка... а приходится читать. Банка утомительная со своими хитроопастями... [/quote]
перепрошую, але тут шанований мною і багатьма форумчанами Фламінго ні до чого ...
Ви неправильно розумієте у цьому випадку українську мову, оскільки фраза: "саме такі байки" стосується менеджера ТАСі і позиції по закриттю-відкриттю
, а не особистого коментаря Фламінго, який про це писав у власному пості.
У мене був саме такий випадок, коли пропонували закрити і відкрити нову для збільшення ліміту, а в результаті відкрили нову з нулем, а стару з 1К залишили.
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