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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2755275627572758 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 174 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 174 Додано: Нед 21 лип, 2019 12:56 MASolomko написав: Искатель написав: Слышал, что если выдали с нулем, то это приговор, но хочется в этом убедиться. Слышал, что если выдали с нулем, то это приговор, но хочется в этом убедиться. Насколько я понял, если WC выдают с 0, то ты не подписываешь кредитный договор.

Нет договора — нет повышения. Насколько я понял, если WC выдают с 0, то ты не подписываешь кредитный договор.Нет договора — нет повышения.

Хм, занятно... Надо уточнить будет в банке. Спасибо за подсказку! Хм, занятно... Надо уточнить будет в банке. Спасибо за подсказку! Искатель Повідомлень: 3006 З нами з: 22.02.16 Подякував: 429 раз. Подякували: 918 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2019 15:48 stas_rst написав: Flamingo написав: [quote="4710445:



Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты.

Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты.Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.[/quote]

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Почему байки? Flamingo все правильно расписал. Старая не закрыта,новую дали без КЛ.

Хотели бы повысить КЛ - закрывай сначала старую и жди новую Б5 с неизвестно каким КЛ.

ПыСы Какая-то утомительная ветка... а приходится читать. Банка утомительная со своими хитроопастями... Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.[/quote]Почему байки? Flamingo все правильно расписал. Старая не закрыта,новую дали без КЛ.Хотели бы повысить КЛ - закрывай сначала старую и жди новую Б5 с неизвестно каким КЛ.ПыСы Какая-то утомительная ветка... а приходится читать.Банка утомительная со своими хитроопастями... THB Повідомлень: 702 З нами з: 22.07.16 Подякував: 137 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2019 16:45 THB написав: stas_rst написав: Flamingo написав: [quote="4710445:



Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты.

Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты.Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії. Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.

..

Почему байки? Flamingo все правильно расписал. Старая не закрыта,новую дали без КЛ.

Хотели бы повысить КЛ - закрывай сначала старую и жди новую Б5 с неизвестно каким КЛ.

ПыСы Какая-то утомительная ветка... а приходится читать. Банка утомительная со своими хитроопастями... [/quote]







перепрошую, але тут шанований мною і багатьма форумчанами Фламінго ні до чого ...

Ви неправильно розумієте у цьому випадку українську мову, оскільки фраза: "саме такі байки" стосується менеджера ТАСі і позиції по закриттю-відкриттю Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. , а не особистого коментаря Фламінго, який про це писав у власному пості.

У мене був саме такий випадок, коли пропонували закрити і відкрити нову для збільшення ліміту, а в результаті відкрили нову з нулем, а стару з 1К залишили. ..Почему байки? Flamingo все правильно расписал. Старая не закрыта,новую дали без КЛ.Хотели бы повысить КЛ - закрывай сначала старую и жди новую Б5 с неизвестно каким КЛ.ПыСы Какая-то утомительная ветка... а приходится читать.Банка утомительная со своими хитроопастями...[/quote]перепрошую, але тут шанований мною і багатьма форумчанами Фламінго ні до чого ...Ви неправильно розумієте у цьому випадку українську мову, оскільки фраза: "саме такі байки" стосується менеджера ТАСі і позиції по закриттю-відкриттю, а не особистого коментаря Фламінго, який про це писав у власному пості.У мене був саме такий випадок, коли пропонували закрити і відкрити нову для збільшення ліміту, а в результаті відкрили нову з нулем, а стару з 1К залишили. stas_rst

Повідомлень: 382 З нами з: 27.02.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 69 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2755275627572758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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