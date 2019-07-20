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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2755275627572758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 12:56

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Слышал, что если выдали с нулем, то это приговор, но хочется в этом убедиться.
Насколько я понял, если WC выдают с 0, то ты не подписываешь кредитный договор.
Нет договора — нет повышения.

Хм, занятно... Надо уточнить будет в банке. Спасибо за подсказку!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:48

  stas_rst написав:
Flamingo написав:[quote="4710445:

Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты.
Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать
Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.[/quote]
.
.
Почему байки? Flamingo все правильно расписал. Старая не закрыта,новую дали без КЛ.
Хотели бы повысить КЛ - закрывай сначала старую и жди новую Б5 с неизвестно каким КЛ.
ПыСы Какая-то утомительная ветка... а приходится читать. 8) Банка утомительная со своими хитроопастями... :mrgreen:
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:45

  THB написав:
  stas_rst написав:
Flamingo написав:[quote="4710445:

Нет. Лимиты повышаются тут лишь по доброй воле самой Таси. Обычно два раза в год она сама повышает массово лимиты. Последнее такое повышение было в конце июня, когда многим удвоил действовавшие лимиты.
Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту. Иногда нет. Но на практике вероятность получения повышенного лимита таким образом мизерна. Так что остаётся только ждать
Саме такі байки про нову карту В5 мені розповідали 2 дні тому на Хрещатику. В результаті стара карта на 1к активна і нова на 0 теж. Позитив - нова буде для обміну, бо по старій треба було виходити на "свої", щоб без комісії.

..
Почему байки? Flamingo все правильно расписал. Старая не закрыта,новую дали без КЛ.
Хотели бы повысить КЛ - закрывай сначала старую и жди новую Б5 с неизвестно каким КЛ.
ПыСы Какая-то утомительная ветка... а приходится читать. 8) Банка утомительная со своими хитроопастями... :mrgreen:[/quote]



перепрошую, але тут шанований мною і багатьма форумчанами Фламінго ні до чого ...
Ви неправильно розумієте у цьому випадку українську мову, оскільки фраза: "саме такі байки" стосується менеджера ТАСі і позиції по закриттю-відкриттю
Иногда в отделении рассказывают басни что возможно выпустив новую карту можно получить бОльший лимит. Иногда для этого надо закрыть старую карту.
, а не особистого коментаря Фламінго, який про це писав у власному пості.
У мене був саме такий випадок, коли пропонували закрити і відкрити нову для збільшення ліміту, а в результаті відкрили нову з нулем, а стару з 1К залишили.
stas_rst
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  #<1 ... 2755275627572758
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