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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2763276427652766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:24

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:17,5%
до 15 місяців - Сосіс

Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю).
как то напрягает морально банк без отделений и банкоматов.. если не трудно, расскажите как туда залить фонд, снимать проценты и потом обналичить. спасибо.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:46

  curiousobro написав:
За 200 грн сможете оформить как допку для жены к своей б5, причем заявку без ее участия сможете оформить, а вот забирать должна только и исключительно она, карта именная на ее имя.


Нам за 200грн мгновенку дали.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:48

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:17,5%
до 15 місяців - Сосіс

Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю).

Забув про Монобанду...юзаю Комсу2 (Універсал)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:56

  логан1919 написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:17,5%
до 15 місяців - Сосіс

Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю).
как то напрягает морально банк без отделений и банкоматов.. если не трудно, расскажите как туда залить фонд, снимать проценты и потом обналичить. спасибо.

Заливается через монину приложуху отовсюду, где у вас бесплатный выход по р2р. Ну или СЭП. На суммы до 250 тыс. в месяц монин финмон вроде бы не возбуждается Проценты падают ежемесячно на карту - если Вы ее не пользуете как кредитку - выводите точно так же по р2р туда где у вас бесплатный съем налички. Если используте как кредитку - они погасят ваш долг. Но в семье желательно иметь минимум 2 карты - одну под кредитные отношения с банком - другие под депозитные. После окончания депо - точно так же выводите туда где у вас бесплатный съем. Говорят что с августа окончившиеся депо Мони можно будет снимать в отделениях Таси и а-банки.
Как-то так... :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:16

@TASCOMBANK
В г. Мариуполь, к огромному сожалению, отсутствует отделение ТАСКОМБАНКа.
До недавнего времени, можно было предположить, что отделение отсутствует для недопущения дублирования услуг с отделением Universalbank'ом.
С 01.09.2019 отделение Універсал (Universal Bank) будет закрыто.
Возможно-ли рассмотреть возможность об открытии отделения ТАСКОМБАНКа в г. Мариуполь?
Заранее спасибо за ответ.
Sater
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:45

  Sater написав:@TASCOMBANK
В г. Мариуполь, к огромному сожалению, отсутствует отделение ТАСКОМБАНКа.
До недавнего времени, можно было предположить, что отделение отсутствует для недопущения дублирования услуг с отделением Universalbank'ом.
С 01.09.2019 отделение Універсал (Universal Bank) будет закрыто.
Возможно-ли рассмотреть возможность об открытии отделения ТАСКОМБАНКа в г. Мариуполь?
Заранее спасибо за ответ.

Навіщо воно вам? Кредитки у прифронтовій зоні ТАСя не дає, дебетові картки оформлює зі скрипом, ставки по депо ніякі. Відкривати відділення під обмін валют?

Оформіть Моно, поки Універсал не закрили...
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:14

Б5

лимит кешбека 777 грн. ? эта сумма вместе с Пудрой считается ? подскажите пожалуйста логику начисления кешбека, в смысле когда его наливают на баланс ? чтобы понимать с какого и до какого числа делать транзакции. В смс после оплаты сразу же пишут сумму, но на балансе сразу же пусто.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:45

  SILVER_UA написав:лимит кешбека 777 грн. ? эта сумма вместе с Пудрой считается ? подскажите пожалуйста логику начисления кешбека, в смысле когда его наливают на баланс ? чтобы понимать с какого и до какого числа делать транзакции. В смс после оплаты сразу же пишут сумму, но на балансе сразу же пусто.

Да, как подсказали тут коллеги - 777 грн. это общая максимальная сумма кишмиша в месяц которую можно вывести по всем картам одного клиента (кроме Виики у неё отдельная программа) . Начисляет его Тася через 2-3 дня после покупки. Начисленый кишмиш виден в приложухе (надо кликнуть в левом верхнем углу на три полоски и выбрать соответствующий пункт меню). Там же его надо и выводить на счёт иначе в он сгорит
Flamingo
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