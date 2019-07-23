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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2763276427652766 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 174 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 174 Додано: Сер 24 лип, 2019 14:24 Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: 17,5%

до 15 місяців - Сосіс 17,5%до 15 місяців - Сосіс

Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю). Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю). как то напрягает морально банк без отделений и банкоматов.. если не трудно, расскажите как туда залить фонд, снимать проценты и потом обналичить. спасибо. как то напрягает морально банк без отделений и банкоматов.. если не трудно, расскажите как туда залить фонд, снимать проценты и потом обналичить. спасибо. логан1919 Повідомлень: 256 З нами з: 15.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 14:46 curiousobro написав:

За 200 грн сможете оформить как допку для жены к своей б5, причем заявку без ее участия сможете оформить, а вот забирать должна только и исключительно она, карта именная на ее имя. За 200 грн сможете оформить как допку для жены к своей б5, причем заявку без ее участия сможете оформить, а вот забирать должна только и исключительно она, карта именная на ее имя.



Нам за 200грн мгновенку дали. Нам за 200грн мгновенку дали. mihasik

Повідомлень: 784 З нами з: 26.10.11 Подякував: 18 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 14:48 Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: 17,5%

до 15 місяців - Сосіс 17,5%до 15 місяців - Сосіс

Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю). Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю).

Забув про Монобанду...юзаю Комсу2 (Універсал) Забув про Монобанду...юзаю Комсу2 (Універсал) Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29348 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 14:56 логан1919 написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: 17,5%

до 15 місяців - Сосіс 17,5%до 15 місяців - Сосіс

Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю). Не ну если такое упоминать тогда еще есть моня на год - 18% с ежемесячной выплатой и даже когда-то был бонус если это перевод из другого банка (как сейчас не знаю). как то напрягает морально банк без отделений и банкоматов.. если не трудно, расскажите как туда залить фонд, снимать проценты и потом обналичить. спасибо. как то напрягает морально банк без отделений и банкоматов.. если не трудно, расскажите как туда залить фонд, снимать проценты и потом обналичить. спасибо.

Заливается через монину приложуху отовсюду, где у вас бесплатный выход по р2р. Ну или СЭП. На суммы до 250 тыс. в месяц монин финмон вроде бы не возбуждается Проценты падают ежемесячно на карту - если Вы ее не пользуете как кредитку - выводите точно так же по р2р туда где у вас бесплатный съем налички. Если используте как кредитку - они погасят ваш долг. Но в семье желательно иметь минимум 2 карты - одну под кредитные отношения с банком - другие под депозитные. После окончания депо - точно так же выводите туда где у вас бесплатный съем. Говорят что с августа окончившиеся депо Мони можно будет снимать в отделениях Таси и а-банки.

Как-то так... Заливается через монину приложуху отовсюду, где у вас бесплатный выход по р2р. Ну или СЭП. На суммы до 250 тыс. в месяц монин финмон вроде бы не возбуждается Проценты падают ежемесячно на карту - если Вы ее не пользуете как кредитку - выводите точно так же по р2р туда где у вас бесплатный съем налички. Если используте как кредитку - они погасят ваш долг. Но в семье желательно иметь минимум 2 карты - одну под кредитные отношения с банком - другие под депозитные. После окончания депо - точно так же выводите туда где у вас бесплатный съем. Говорят что с августа окончившиеся депо Мони можно будет снимать в отделениях Таси и а-банки.Как-то так... Flamingo

Повідомлень: 2485 З нами з: 20.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 15:16 @TASCOMBANK

В г. Мариуполь, к огромному сожалению, отсутствует отделение ТАСКОМБАНКа.

До недавнего времени, можно было предположить, что отделение отсутствует для недопущения дублирования услуг с отделением Universalbank'ом.

С 01.09.2019 отделение Універсал (Universal Bank) будет закрыто.

Возможно-ли рассмотреть возможность об открытии отделения ТАСКОМБАНКа в г. Мариуполь?

Заранее спасибо за ответ. Sater Повідомлень: 5 З нами з: 06.01.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 15:45 Sater написав: @TASCOMBANK

В г. Мариуполь, к огромному сожалению, отсутствует отделение ТАСКОМБАНКа.

До недавнего времени, можно было предположить, что отделение отсутствует для недопущения дублирования услуг с отделением Universalbank'ом.

С 01.09.2019 отделение Універсал (Universal Bank) будет закрыто.

Возможно-ли рассмотреть возможность об открытии отделения ТАСКОМБАНКа в г. Мариуполь?

Заранее спасибо за ответ. @TASCOMBANKВ г. Мариуполь, к огромному сожалению, отсутствует отделение ТАСКОМБАНКа.До недавнего времени, можно было предположить, что отделение отсутствует для недопущения дублирования услуг с отделением Universalbank'ом.С 01.09.2019 отделение Універсал (Universal Bank) будет закрыто.Возможно-ли рассмотреть возможность об открытии отделения ТАСКОМБАНКа в г. Мариуполь?Заранее спасибо за ответ.

Навіщо воно вам? Кредитки у прифронтовій зоні ТАСя не дає, дебетові картки оформлює зі скрипом, ставки по депо ніякі. Відкривати відділення під обмін валют?



Оформіть Моно, поки Універсал не закрили... Навіщо воно вам? Кредитки у прифронтовій зоні ТАСя не дає, дебетові картки оформлює зі скрипом, ставки по депо ніякі. Відкривати відділення під обмін валют?Оформіть Моно, поки Універсал не закрили... Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3373 З нами з: 18.08.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 17:14 Б5 лимит кешбека 777 грн. ? эта сумма вместе с Пудрой считается ? подскажите пожалуйста логику начисления кешбека, в смысле когда его наливают на баланс ? чтобы понимать с какого и до какого числа делать транзакции. В смс после оплаты сразу же пишут сумму, но на балансе сразу же пусто. SILVER_UA Повідомлень: 378 З нами з: 21.07.10 Подякував: 39 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 17:45 SILVER_UA написав: лимит кешбека 777 грн. ? эта сумма вместе с Пудрой считается ? подскажите пожалуйста логику начисления кешбека, в смысле когда его наливают на баланс ? чтобы понимать с какого и до какого числа делать транзакции. В смс после оплаты сразу же пишут сумму, но на балансе сразу же пусто. лимит кешбека 777 грн. ? эта сумма вместе с Пудрой считается ? подскажите пожалуйста логику начисления кешбека, в смысле когда его наливают на баланс ? чтобы понимать с какого и до какого числа делать транзакции. В смс после оплаты сразу же пишут сумму, но на балансе сразу же пусто.

Да, как подсказали тут коллеги - 777 грн. это общая максимальная сумма кишмиша в месяц которую можно вывести по всем картам одного клиента (кроме Виики у неё отдельная программа) . Начисляет его Тася через 2-3 дня после покупки. Начисленый кишмиш виден в приложухе (надо кликнуть в левом верхнем углу на три полоски и выбрать соответствующий пункт меню). Там же его надо и выводить на счёт иначе в он сгорит Да, как подсказали тут коллеги - 777 грн. это общая максимальная сумма кишмиша в месяц которую можно вывести по всем картам одного клиента (кроме Виики у неё отдельная программа) . Начисляет его Тася через 2-3 дня после покупки. Начисленый кишмиш виден в приложухе (надо кликнуть в левом верхнем углу на три полоски и выбрать соответствующий пункт меню). Там же его надо и выводить на счёт иначе в он сгорит Flamingo

Повідомлень: 2485 З нами з: 20.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2763276427652766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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