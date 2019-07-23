как то напрягает морально банк без отделений и банкоматов.. если не трудно, расскажите как туда залить фонд, снимать проценты и потом обналичить. спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 14:24
как то напрягает морально банк без отделений и банкоматов.. если не трудно, расскажите как туда залить фонд, снимать проценты и потом обналичить. спасибо.
Додано: Сер 24 лип, 2019 14:46
Додано: Сер 24 лип, 2019 14:48
Забув про Монобанду...юзаю Комсу2 (Універсал)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 24 лип, 2019 14:56
Заливается через монину приложуху отовсюду, где у вас бесплатный выход по р2р. Ну или СЭП. На суммы до 250 тыс. в месяц монин финмон вроде бы не возбуждается Проценты падают ежемесячно на карту - если Вы ее не пользуете как кредитку - выводите точно так же по р2р туда где у вас бесплатный съем налички. Если используте как кредитку - они погасят ваш долг. Но в семье желательно иметь минимум 2 карты - одну под кредитные отношения с банком - другие под депозитные. После окончания депо - точно так же выводите туда где у вас бесплатный съем. Говорят что с августа окончившиеся депо Мони можно будет снимать в отделениях Таси и а-банки.
Как-то так...
Додано: Сер 24 лип, 2019 15:16
@TASCOMBANK
В г. Мариуполь, к огромному сожалению, отсутствует отделение ТАСКОМБАНКа.
До недавнего времени, можно было предположить, что отделение отсутствует для недопущения дублирования услуг с отделением Universalbank'ом.
С 01.09.2019 отделение Універсал (Universal Bank) будет закрыто.
Возможно-ли рассмотреть возможность об открытии отделения ТАСКОМБАНКа в г. Мариуполь?
Заранее спасибо за ответ.
Додано: Сер 24 лип, 2019 15:45
Навіщо воно вам? Кредитки у прифронтовій зоні ТАСя не дає, дебетові картки оформлює зі скрипом, ставки по депо ніякі. Відкривати відділення під обмін валют?
Оформіть Моно, поки Універсал не закрили...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:14
Б5
лимит кешбека 777 грн. ? эта сумма вместе с Пудрой считается ? подскажите пожалуйста логику начисления кешбека, в смысле когда его наливают на баланс ? чтобы понимать с какого и до какого числа делать транзакции. В смс после оплаты сразу же пишут сумму, но на балансе сразу же пусто.
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:45
Да, как подсказали тут коллеги - 777 грн. это общая максимальная сумма кишмиша в месяц которую можно вывести по всем картам одного клиента (кроме Виики у неё отдельная программа) . Начисляет его Тася через 2-3 дня после покупки. Начисленый кишмиш виден в приложухе (надо кликнуть в левом верхнем углу на три полоски и выбрать соответствующий пункт меню). Там же его надо и выводить на счёт иначе в он сгорит
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