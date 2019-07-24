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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 20:28
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня делал покупки на алиэкспрессе, 8 заказов на одинаковую сумму в течение получаса. Вечером позвонил отдел мониторинга ТАСа, спрашивал, или действительно я платил. Молодцы, бдят!
Додано: Сер 24 лип, 2019 20:34
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги подскажите как правильно купить валюту...
Есть привязанная карта Глобуса в ТАС2 с которой я перевожу гривну через п2п на без кредитную В5 в ТАС2 и сразу покупаю валюту на дол В5, после покупки приходит сообщение что я уже должен денег, я так понял за овердра́фт, так как не подождал несколько дней пока перевод не пришел по П2П, я это понял уже.
Подскажите, как обойти эту комиссию (овердра́фт) и сразу завести деньги и купить валюту, спс.
Додано: Сер 24 лип, 2019 20:54
Додано: Сер 24 лип, 2019 20:56
Только используя весь имеющийся арсенал т2ю - привязка карт, пополнение депо, переводы между своими счетами, ну и обмен валют.
По советам "знающих" форумчан - поправил текст на более нейтральный
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 24 лип, 2019 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:22
А если прочитать мной написанное ещё раз?
Есть верхний порог в квартал выше которого не имеем смысла тратить.
Есть верхний порог в месяц на вывод.
Вот в их пределах и нужно планировать.
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:35
Дали кредитку.Славянск. И аж целую тыщу кредлимита.))) Но при этом гестапо банка, собрало личной информации тыщ на сто минимум.
Додано: Сер 24 лип, 2019 23:40
Re: ТАСКОМБАНК
Доброго усім 25-го числа
З цього приводу прошу підказати по ряду запитань по В5, оскільки багато розмов сьогодні по завершенню грейс-періоду (він у мене у серпні, однак по суті дати уточню завчасно)
1. У мене вказано завершення грейсу 27.08 (знаю, що серпень восьмий, а не липень, картка стартувала 2 липня). Питання - чому до 27-го, а не до 25-го, про який усі говорять ? Чи це заморочка Вііки ?
2. Є сума - баланс картки -680,95 і є сума до погашення - 0,40 : яку суму потрібно загасити до 27.08 (25-го ???), щоб не влетіти на % ???
3. При цьому, реальна сума на рахунку 999,60 (1000 - 0,40) станом на сьогодні, але вона змінна у будь-який момент після проводки чергової операції ... як правильно закрити ліміт, щоб, для прикладу, вночі перед перерахунком залишку не провелась позавчорашня операція і друга цифра (0,40) не стала образно -500 чи -600 (для прикладу - заїхав увечері на заправку, на наступну добу провелось по списанню і попав на коміс)
Як ви гасите на прикладі мого скріна ??? Усім дякую !!!
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 25 лип, 2019 05:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 лип, 2019 01:09
На скільки я пам’ятаю, то MASolomko з Краматорська до Києва їздив, бо у місцевому відділенні про кредитки навіть говорити не хотіли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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