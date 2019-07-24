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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2764276527662767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:28

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня делал покупки на алиэкспрессе, 8 заказов на одинаковую сумму в течение получаса. Вечером позвонил отдел мониторинга ТАСа, спрашивал, или действительно я платил. Молодцы, бдят!
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:34

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги подскажите как правильно купить валюту...
Есть привязанная карта Глобуса в ТАС2 с которой я перевожу гривну через п2п на без кредитную В5 в ТАС2 и сразу покупаю валюту на дол В5, после покупки приходит сообщение что я уже должен денег, я так понял за овердра́фт, так как не подождал несколько дней пока перевод не пришел по П2П, я это понял уже.
Подскажите, как обойти эту комиссию (овердра́фт) и сразу завести деньги и купить валюту, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:54

  curiousobro написав:Главное за квартал не накопить больше 777*3,иначе згорять, и в последний рабочий день месяца выводить по максимуму

Зачем его держать 3 мес. Можно ведь выводить когда захочешь.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:56

  тарасов написав:Коллеги подскажите как правильно купить валюту...
Есть привязанная карта Глобуса в ТАС2 с которой я перевожу гривну через п2п на без кредитную В5 в ТАС2 и сразу покупаю валюту на дол В5, после покупки приходит сообщение что я уже должен денег, я так понял за овердра́фт, так как не подождал несколько дней пока перевод не пришел по П2П, я это понял уже.
Подскажите, как обойти эту комиссию (овердра́фт) и сразу завести деньги и купить валюту, спс.

Только используя весь имеющийся арсенал т2ю - привязка карт, пополнение депо, переводы между своими счетами, ну и обмен валют.

По советам "знающих" форумчан ;) - поправил текст на более нейтральный :roll:
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 24 лип, 2019 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:07

Flamingo
большое спс, завтра попробую...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:22

  mihasik написав:
  curiousobro написав:Главное за квартал не накопить больше 777*3,иначе згорять, и в последний рабочий день месяца выводить по максимуму

Зачем его держать 3 мес. Можно ведь выводить когда захочешь.


А если прочитать мной написанное ещё раз? :)
Есть верхний порог в квартал выше которого не имеем смысла тратить.
Есть верхний порог в месяц на вывод.

Вот в их пределах и нужно планировать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:35

  klug написав:
  Sater написав:@TASCOMBANK
В г. Мариуполь, к огромному сожалению, отсутствует отделение ТАСКОМБАНКа.
До недавнего времени, можно было предположить, что отделение отсутствует для недопущения дублирования услуг с отделением Universalbank'ом.
С 01.09.2019 отделение Універсал (Universal Bank) будет закрыто.
Возможно-ли рассмотреть возможность об открытии отделения ТАСКОМБАНКа в г. Мариуполь?
Заранее спасибо за ответ.

Навіщо воно вам? Кредитки у прифронтовій зоні ТАСя не дає, дебетові картки оформлює зі скрипом, ставки по депо ніякі. Відкривати відділення під обмін валют?

Оформіть Моно, поки Універсал не закрили...

Дали кредитку.Славянск. И аж целую тыщу кредлимита.))) Но при этом гестапо банка, собрало личной информации тыщ на сто минимум.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:40

Re: ТАСКОМБАНК

Доброго усім 25-го числа :)
З цього приводу прошу підказати по ряду запитань по В5, оскільки багато розмов сьогодні по завершенню грейс-періоду (він у мене у серпні, однак по суті дати уточню завчасно)
Зображення
1. У мене вказано завершення грейсу 27.08 (знаю, що серпень восьмий, а не липень, картка стартувала 2 липня). Питання - чому до 27-го, а не до 25-го, про який усі говорять ? Чи це заморочка Вііки ?
2. Є сума - баланс картки -680,95 і є сума до погашення - 0,40 : яку суму потрібно загасити до 27.08 (25-го ???), щоб не влетіти на % ???
3. При цьому, реальна сума на рахунку 999,60 (1000 - 0,40) станом на сьогодні, але вона змінна у будь-який момент після проводки чергової операції ... як правильно закрити ліміт, щоб, для прикладу, вночі перед перерахунком залишку не провелась позавчорашня операція і друга цифра (0,40) не стала образно -500 чи -600 (для прикладу - заїхав увечері на заправку, на наступну добу провелось по списанню і попав на коміс)

Як ви гасите на прикладі мого скріна ??? Усім дякую !!!
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 25 лип, 2019 05:56, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 01:09

  логан1919 написав:Дали кредитку.Славянск. И аж целую тыщу кредлимита.))) Но при этом гестапо банка, собрало личной информации тыщ на сто минимум.

На скільки я пам’ятаю, то MASolomko з Краматорська до Києва їздив, бо у місцевому відділенні про кредитки навіть говорити не хотіли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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