О, спасибо! Правда, формулировка никакой ясности не вносит
"1.8. Вкладник має право здійснювати додаткові внески до суми Вкладу протягом всього строку розміщення Вкладу з моменту його відкриття у сумі не меншій, ніж (вказується мінімальна сума поповнення). Сума вкладу та всіх додаткових внесків не може бути більшою ніж (вказується максимальна сума вкладу) гривень/(вказується максимальна сума вкладу)" ***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/
П.с. Горячка тоже не знает
Мінсума поповнення 500 грн максума декілька млн. грн. Ось-ось один депо має вийти на 17,5% річних...можна троха поповнити.
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