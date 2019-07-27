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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2767276827692770>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:55

  lubopytnaya написав:
  ramaz написав:
  lubopytnaya написав:
Если у кого есть договор, то напомните, какие там условия пополнения?

Здесь есть краткие условия и шаблон договора

О, спасибо!
Правда, формулировка никакой ясности не вносит :mrgreen:

"1.8. Вкладник має право здійснювати додаткові внески до суми Вкладу протягом всього строку розміщення Вкладу з моменту його відкриття у сумі не меншій, ніж (вказується мінімальна сума поповнення).
Сума вкладу та всіх додаткових внесків не може бути більшою ніж (вказується максимальна сума вкладу) гривень/(вказується максимальна сума вкладу)"
***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/

П.с. Горячка тоже не знает :D

Мінсума поповнення 500 грн максума декілька млн. грн.
Ось-ось один депо має вийти на 17,5% річних...можна троха поповнити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:14

Re: ТАСКОМБАНК

Кто подавал заявку на ручную выплату кешбека за покупки с предавторизацией (типа Розетки), как быстро удовлетворили?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:44

  Ferlakur написав:Кто подавал заявку на ручную выплату кешбека за покупки с предавторизацией (типа Розетки), как быстро удовлетворили?

Мне на протяжении 2-х недель вручную доначислили.
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:27

  Ferlakur написав:Кто подавал заявку на ручную выплату кешбека за покупки с предавторизацией (типа Розетки), как быстро удовлетворили?

до 2-3-х недель может растянуться... тася в таких случаях не торопится... главное быть по-настойчивей...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

ТАСя наливає по 25.54 на зараз онлайн ... у таких випадках згадуєш про прикуп і Сочі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:24

  stas_rst написав:ТАСя наливає по 25.54 на зараз онлайн ... у таких випадках згадуєш про прикуп і Сочі :)

Вчера Алла по 25.5 торговала. А все деньги мира все равно не получить. Да и в РФ жить как-то не хочется в принципе. Ни в Сочи, ни в Питере, нигде :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:04

  Flamingo написав: Да и в РФ жить как-то не хочется в принципе. Ни в Сочи, ни в Питере, нигде :)

Підтримую повністью !!! Я просто преф люблю і правила Шапіро перечитую інколи :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:55

  stas_rst написав:ТАСя наливає по 25.54 на зараз онлайн ... у таких випадках згадуєш про прикуп і Сочі :)


вже менше
і враховуючи спекотно літній тренд - скоро 25 торкнемся
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:02

Есть ли какие-то дневные/месячные лимиты на количество/сумму пополнений/снятий сбера в тасе ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 18:48

Re: ТАСКОМБАНК

товарищи, кто-то менял фин. номер телефона в тазике? Как процедура осуществляется? В отделение надо ехать?
Hack-Stock
 
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