ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:55
lubopytnaya написав:
О, спасибо!
Правда, формулировка никакой ясности не вносит
"1.8. Вкладник має право здійснювати додаткові внески до суми Вкладу протягом всього строку розміщення Вкладу з моменту його відкриття у сумі не меншій, ніж
(вказується мінімальна сума поповнення)
.
Сума вкладу та всіх додаткових внесків не може бути більшою ніж
(вказується максимальна сума вкладу)
гривень/(вказується максимальна сума вкладу)"
***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/
П.с. Горячка тоже не знает
Мінсума поповнення 500 грн максума декілька млн. грн.
Ось-ось один депо має вийти на 17,5% річних...можна троха поповнити.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 18:14
Кто подавал заявку на ручную выплату кешбека за покупки с предавторизацией (типа Розетки), как быстро удовлетворили?
Ferlakur
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Додано: Чет 25 лип, 2019 18:44
Ferlakur написав:
Кто подавал заявку на ручную выплату кешбека за покупки с предавторизацией (типа Розетки), как быстро удовлетворили?
Мне на протяжении 2-х недель вручную доначислили.
slasva
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Додано: Чет 25 лип, 2019 21:27
Ferlakur написав:
Кто подавал заявку на ручную выплату кешбека за покупки с предавторизацией (типа Розетки), как быстро удовлетворили?
до 2-3-х недель может растянуться... тася в таких случаях не торопится... главное быть по-настойчивей...
Карамболь
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:15
ТАСя наливає по 25.54 на зараз онлайн ... у таких випадках згадуєш про прикуп і Сочі
stas_rst
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:55
stas_rst написав:
ТАСя наливає по 25.54 на зараз онлайн ... у таких випадках згадуєш про прикуп і Сочі
вже менше
і враховуючи спекотно літній тренд - скоро 25 торкнемся
greenozon
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Додано: Суб 27 лип, 2019 08:02
Есть ли какие-то дневные/месячные лимиты на количество/сумму пополнений/снятий сбера в тасе ?
mustbe
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Додано: Суб 27 лип, 2019 18:48
товарищи, кто-то менял фин. номер телефона в тазике? Как процедура осуществляется? В отделение надо ехать?
Hack-Stock
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