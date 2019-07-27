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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2767276827692770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:36

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:кто-то менял фин. номер телефона в тазике? Как процедура осуществляется? В отделение надо ехать?

Менял. Надо. Именно в отделении это и осуществлял в 2017.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:38

  mustbe написав:Есть ли какие-то дневные/месячные лимиты на количество/сумму пополнений/снятий сбера в тасе ?

Депозит "Ощадний"
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Мінімальна сума вкладу: Відсутня
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lubopytnaya
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  #<1 ... 2767276827692770
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