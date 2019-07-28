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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2767276827692770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:36

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:кто-то менял фин. номер телефона в тазике? Как процедура осуществляется? В отделение надо ехать?

Менял. Надо. Именно в отделении это и осуществлял в 2017.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:38

  mustbe написав:Есть ли какие-то дневные/месячные лимиты на количество/сумму пополнений/снятий сбера в тасе ?

Депозит "Ощадний"
До 11% річних у гривні, валюта: UAH, USD, EUR
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Мінімальна сума вкладу: Відсутня
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Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:01

  ukrprom2014 написав:Пребываю за границей.
С утра на пьяную голову ввел 3 раза неправильный пароль (перепутал с Приватовским :( ). Теперь система "заблокирована" пока я не позвоню на украинсикй № 0-800.
Считаю это маразмом.
Позвонить с роуминга на 0-800 я не могу, звонить на другие номера ТАСА и слушать мелодии в роуминге?
Ну заблокируйте на час, на сутки...
Нет,по логике разработчиков надо это сделать навсегда.
Ни в моно, ни в идее, ни в Привате такого нет!
За то в ТАСЕ если я даже свои бонусы на свой счет хочу перевести - мне нужно код подтверждения вводить.
Ну где логика???
Сделайте чтобы при такой блокировке (неправильно введенный пароль), клиенту высылался код на фин.номер и он мог разблокировать ТАС2У сам, без визита в Киев и звонка на 0-800. Или блокируйте на сутки например.
А ведь таким образом мог заблочить и не я, а любой "доброжелатель".
В результате уже почти 2 недели не могу юзать ТАС2Ю.
Прошу оф. представителя отреагировать.
Восстановите мне доступ в tas2u и пофиксите логику блокировки.Зображення

От официального представителя ни ответа ни привета.
Я уже 1,5 мес. не в Украине, что там про ВА в ТАСе слухов нет???
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:40

  ukrprom2014 написав:От официального представителя ни ответа ни привета.
Я уже 1,5 мес. не в Украине, что там про ВА в ТАСе слухов нет???

Пока только Вику перестали выдавать.
А так,особых новостей нет.
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:19

Плативка грн - Плативка долл.сейчас с комиссом или как повезёт?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:24

  novichok написав:Плативка грн - Плативка долл.сейчас с комиссом или как повезёт?


по Плативке долл - должно выйти с комиссией,
но Вы если испытаете нам расскажите - вдруг действительно повезёт
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:58

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:Плативка грн - Плативка долл.сейчас с комиссом или как повезёт?

однозначно з комісом - за поповнення платівка.юсд
тільки В5-В5 або Вііка
можете не перевіряти :) халява закінчилась у березні ц.р.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:06

  stas_rst написав:тільки В5-В5 або Вііка

из прошлого ещё есть оптимальный.
вика уже тоже из прошлого - новые не выпускают.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:05

Re: ТАСКОМБАНК

Оптимальний уже в березні не запускали , почив у Бозі. Віка для існуючих карток діє поки що
stas_rst
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