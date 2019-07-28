Менял. Надо. Именно в отделении это и осуществлял в 2017.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 19:36
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 27 лип, 2019 19:38
Депозит "Ощадний"
До 11% річних у гривні, валюта: UAH, USD, EUR
Вільний доступ до коштів, строк: на вимогу
Мінімальна сума вкладу: Відсутня
Мінімальна сума поповнення: Відсутня
Максимальна сума вкладу: Відсутня
Максимальна сума поповнення: в один операційний день на суму до 200000 UAH, 10000 USD/EUR
Поповнення вкладу безготівкове: без обмежень
Зняття: без обмежень та без втрати процентів
Часткове зняття: без обмежень та без втрати процентів
Зняття безготівкове: без обмежень та без втрати процентів
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 27 лип, 2019 23:01
От официального представителя ни ответа ни привета.
Я уже 1,5 мес. не в Украине, что там про ВА в ТАСе слухов нет???
Додано: Суб 27 лип, 2019 23:40
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:24
по Плативке долл - должно выйти с комиссией,
но Вы если испытаете нам расскажите - вдруг действительно повезёт
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:58
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 28 лип, 2019 21:06
из прошлого ещё есть оптимальный.
вика уже тоже из прошлого - новые не выпускают.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 28 лип, 2019 22:05
Re: ТАСКОМБАНК
Оптимальний уже в березні не запускали , почив у Бозі. Віка для існуючих карток діє поки що
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:49
Re: ТАСКОМБАНК
попытался в интернете обменять доллар на евро - облом, банк валюты по кросс курсу не меняет, хотя такая возможность предусмотрена и даже приходит смска для подтверждения этой операции.
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